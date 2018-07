Lega | Cassazione | sequestrati i fondi del partito Appello a Sergio Mattarella | “Attacco

Sequestro Conti Lega - dopo Cassazione attesa decisione del Riesame : Sequestro Conti Lega, dopo Cassazione attesa decisione del Riesame Secondo il procuratore di Genova, la decisione di raccogliere somme fino ad arrivare a 49 milioni di euro diventerà esecutiva "a condizione che vengano seguiti i principi affermati dalla Suprema Corte”. Salvini: "Siamo ...

Sequestro Conti Lega - dopo Cassazione attesa decisione del Riesame | : Secondo il procuratore di Genova, la decisione di raccogliere somme fino ad arrivare a 49 milioni di euro diventerà esecutiva "a condizione che vengano seguiti i principi affermati dalla Suprema Corte"...

Conti Lega - la Procura : sequestro se Riesame segue Cassazione - : Secondo il Procuratore di Genova, la decisione di raccogliere somme fino ad arrivare a 49 milioni di euro diventerà esecutiva "a condizione che la sentenza del Riesame segua il principio affermato ...

Conti Lega - la Procura : sequestro se Riesame segue Cassazione : Conti Lega, la Procura: sequestro se Riesame segue Cassazione Secondo il Procuratore di Genova, la decisione di raccogliere somme fino ad arrivare a 49 milioni di euro diventerà esecutiva "a condizione che la sentenza del Riesame segua il principio affermato dalla Cassazione”. Salvini: "Siamo ...

Fondi Lega : Procura - sequestri se Riesame seguirà principio Cassazione : La decisione di procedere con i sequestri dei Fondi della Lega diventa eseguibile a condizione che la sentenza del Riesame segua il principio affermato dai giudici della Cassazione. È quanto precisato dalla Procura di Genova, dopo le motivazioni della decisione della Suprema Corte. La Cassazione ieri ha ritenuto legittimo il sequestro di Fondi della Lega per circa 49 milioni di euro, "ovunque e presso chiunque si trovino".

Cassazione : "Sequestrare i conti della Lega" : 21.30 - Il commento del leader della Lega Matteo Salvini non ha tardato ad arrivare. Ospite de In Onda su La7, il Ministro dell'Interno ha spiegato:Quei 49 milioni di euro non ci sono, posso fare una colletta, ma è un processo politico che riguarda fatti di 10 anni fa su soldi che io non ho mai visto.19.15 - I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato dal pm di Genova contro il leader della Lega Matteo Salvini, che ...

Cassazione : «Sequestrare i conti della Lega - ovunque» Salvini : «Sentenza politica» Ma il governo non vacilla : Le motivazioni del sì al ricorso dei pm per recuperare i 49 milioni. Il vicepremier: «Vogliono metterci fuori causa per via giudiziaria, quei soldi non ci sono»

La Cassazione ordina il sequestro dei 49 mln che la Lega deve allo Stato. Salvini : un processo politico' : Per la procura di Genova sarebbero frutto della truffa allo stato sui rimborsi elettorali per cui Bossi è stato condannato in primo grado. 'È evidente che diamo fastidio' dice il leader della Lega ...

Lega - cosa c’è da sapere sul sequestro dei beni chiesto dalla Cassazione : Foto LaPresse – Stefano Porta La Corte di Cassazione ha disposto che tutti i fondi della Lega devono essere sequestrati ovunque essi si trovino, fino a risarcire lo Stato dei 49 milioni di euro ottenuti illecitamente tra il 2008 e il 2010, tramite una truffa sui rimborsi elettorali. Truffa per la quale sono stati condannati l’ex leader del Carroccio Umberto Bossi, il tesoriere Francesco Belsito e altre 5 persone, 3 delle quali dipendenti ...

Lega - Cassazione : 'Sequestrare soldi'. Salvini : 'E' sentenza politica' : Salvini: 'Governeremo l'Italia per i prossimi 30 anni' Lega, Salvini: 'Procura Genova ci blocca i conti, vogliono distruggerci'. Renzi: 'Hanno rubato' MARCUCCI: E' FINITA LA PACCHIA DI Salvini, ...

Cassazione : “Sequestrare conti della Lega” | Salvini : “Processo politico” : Cassazione: “Sequestrare conti della Lega” | Salvini: “Processo politico” Cassazione: “Sequestrare conti della Lega” | Salvini: “Processo politico” continua a leggere L'articolo Cassazione: “Sequestrare conti della Lega” | Salvini: “Processo politico” proviene da NewsGo.

La Cassazione ha ordinato di sequestrare 49 milioni alla Lega : Si può andare avanti con i sequestri sui conti della Lega di Matteo Salvini: la richiesta avanzata "in corso di esecuzione" dai pm di Genova di estendere "l'originario provvedimento cautelare", finalizzato alla "confisca diretta" di 48.969.617 euro, anche alle somme "affluite in un momento successivo alla data di esecuzione del decreto di sequestro del 4 settembre 2017" sui conti e ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Cassazione - sentenza contro la Lega “sequestrate 49 milioni” (4 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: dura sentenza della Cassazione sullo scandalo Lega-rimborsi. Mondiali, Inghilterra ok ai rigori contro la Colombia (4 luglio 2018)(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Lega - Cassazione conferma i PM : “Caccia ai fondi"/ Per Bossi condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione : Cassazione, le motivazioni della sentenza: "sequestro soldi della Lega ovunque siano fino al raggiungimento di 49 milioni di euro". Ultime notizie, i fondi sospetti al partito di Salvini(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 23:52:00 GMT)