Lega | Cassazione | ' Sequestrare soldi' Salvini | ' E' sentenza politica'

La Cassazione ha ordinato di sequestrare 49 milioni alla Lega : Si può andare avanti con i sequestri sui conti della Lega di Matteo Salvini: la richiesta avanzata "in corso di esecuzione" dai pm di Genova di estendere "l'originario provvedimento cautelare", finalizzato alla "confisca diretta" di 48.969.617 euro, anche alle somme "affluite in un momento successivo alla data di esecuzione del decreto di sequestro del 4 settembre 2017" sui conti e ...

Cassazione inflessibile per i 49 milioni che la Lega è condannata a restituire allo Stato : Per la procura di Genova sono il provento della truffa allo Stato messa a segno dal Carroccio, e per la quale Bossi è Stato condannato in primo grado. L'azione di governo evidentemente dà fastidio, ...