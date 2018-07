Le info sul traffico di Google Maps ora sono disponibili anche a San Marino | e non solo

infortunio sul lavoro : che cosa si può fare secondo il diritto? : Un lavoratore, nell’esercizio della sua attività, può incorrere in un Infortunio sul lavoro che spesso lo rende inoperativo per giorni superiori a tre. In questa ipotesi ha diritto di ricevere un indennizzo per il periodo di inabilità temporanea o assoluta, inclusi i giorni festivi. Vediamo di affrontare l’argomento partendo dalla nozione di Infortunio. L’Infortunio sul lavoro è un evento dovuto ad una causa fortuita, violenta ed esterna ...

Volkswagen T-Cross - Nuove informazioni sulla Suv compatta : Diramando il primo teaser della nuova T-Cross, la Volkswagen ha ufficializzato i primi dettagli della Suv compatta. Il quinto modello della famiglia T debutterà durante il prossimo autunno e andrà a posizionarsi alla base dell'offerta a ruote alte della Casa Tedesca senza tuttavia scendere a compromessi per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche.Tra Polo e T-Roc. La versione di produzione della Volkswagen T-Cross, anticipata da un omonimo ...

infortunio Cavani - gli ultimi importanti aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante : Infortunio Cavani – Partita fantastica dell’Uruguay nella gara degli ottavi di finale dei Mondiali in Russia contro il Portogallo ma soprattutto prestazione da incorniciare da parte di Cavani a preoccupare sono però le condizioni dell’attaccante dopo l’Infortunio. Ecco le dichiarazioni del diretto interessato: “sono veramente felice, spero che l’Infortunio non sia nulla. La verità è che è davvero emozionante ...

Mondiali Russia 2018 - suona l’allarme in casa Uruguay : le ultime sull’infortunio di Cavani : Secondo le prime indiscrezioni, l’attaccante uruguagio avrebbe riportato un problema non di poco conto al gemello A Sochi si gioca il secondo ottavo di finale dei Mondiali di calcio, in campo Uruguay e Portogallo. Sudamericani in vantaggio al nono minuto del primo tempo con Cavani, abile a segnare di testa su passaggio di Suarez. AFP PHOTO / Odd ANDERSEN Al decimo minuto della ripresa, sempre di testa il pareggio portoghese con Pepe, ...

In Fifa 19 EA Sports fornirà maggiori informazioni sul contenuto dei pacchetti! : Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Grazie al motore FrostbiteTM, EA SportsTM Fifa 19 offre un'esperienza da campioni, dentro e fuori dal campo. Nuovi campioni crescono in Fifa 19.Fifa 19 offre funzionalità di gioco migliorate che ti permettono di controllare tutto ciò che avviene in campo in qualsiasi momento, garantendoti una libertà di azione senza […] L'articolo In Fifa 19 EA Sports fornirà maggiori informazioni sul contenuto dei ...

Materiale informativo sulle droghe ad Urago Mella - Brescia. : Parliamo e facciamo parlare di droghe . L'associazione "Mondo Libero dalla Droga" ha diffuso informazioni distribuendo 800 opuscoli della serie La Verità sulla Droga. Hanno così fornito informazioni, a volte taciute da famiglie ed istituzioni per un certo ...

LP a Roma recupera il concerto cancellato : la nuova data - info sui biglietti e sul rimborso : LP a Roma si esibirà a fine luglio. Dopo la cancellazione dell'evento presso l'Auditorium Parco Della Musica atteso per lo scorso 26 giugno, l'organizzazione annuncia la data del recupero dell'evento. LP a Roma si esibirà mercoledì 31 luglio per recuperare lo spettacolo annullato a causa della cancellazione del volo che dall'America avrebbe dovuto portarla in Italia per sostenere la serata live. Un qualsiasi altro volo successivo non ...

Donna e salute : il 71% si informa sul web - ma non è sempre un bene : Il 71% delle donne utilizza il web per informarsi su questioni relative alla salute, ma solo il 15% prenota le visite mediche online o tramite app e l’utilizzo delle app dedicate alla salute...

Salute - Onsa : “Il 71% delle donne cerca info sul web - ma solo il 15% prenota visite online” : Il 71% delle donne italiane utilizza il web per informarsi su questioni relative alla Salute, ma solo il 15% prenota le visite mediche online o tramite App, e l’impiego di quelle dedicate alla Salute è molto frammentato. E’ il quadro che emerge dall’ultimo studio condotto da Onda (Osservatorio nazionale sulla Salute della donna e di genere) in collaborazione con Aon, incentrato sul ruolo della tecnologia nel rapporto delle ...

Tumori femminili : arriva a Roma l'iniziativa per aumentare l'informazione sul test BRCA : Il test BRCA individua una specifica mutazione genetica " cosiddetta "mutazione Jolie" che aumenta sensibilmente il rischio di tumore al seno e di tumore ovarico. A Roma il quinto e ultimo ...

Inter - dopo Nainggolan ora il rinforzo sulla fascia destra : Malcom e Suso tra le ipotesi : L'Inter sta costruendo una grande squadra in questa sessione di mercato. E' il parere del noto giornalista, Enzo Bucchioni, che si sposa con quello di molti operatori di mercato. E' praticamente fatta per l'acquisto del centrocampista belga [VIDEO] Radja Nainggolan che arrivera' dalla Roma per ventidue milioni di euro più i cartellini di Nicolò Zaniolo e Davide Santon. Ad ufficializzare l'affare, praticamente, è stato lo stesso calciatore che, ...

Un tour sul set de La Porta Rossa 2 a Trieste : come partecipare - date e info prezzi : In attesa di vedere La Porta Rossa 2 sul nostro schermo, l'associazione triestina Esterno/Giorno organizza un esclusivo tour tra le location di una delle fiction Rai più amate. La seconda stagione è attualmente in produzione proprio a Trieste, con il cast che ha aperto le danze il mese scorso. La messa in onda del nuovo capitolo è prevista per l'inizio del prossimo anno. Secondo quanto spiegato sulla pagina Instagram ufficiale ...

infortunio sul lavoro a Oleis di Manzano : Infortunio sul lavoro a Oleis di Manzano , in via Vittorio Veneto , da Artilegno , una ditta che si occupa di legname. Un operaio di 58 anni , poco dopo le 8.30, è stato travolto da alcuni pannelli di ...

Salvini prepara la proposta italiana sull'immigrazione.Domenica vertice informale a Bruxelles : Salvini: 'Il problema non è respingere ma difendere i confini'; il ministro dell'Interno oggi incontra il premier - Sui migranti Salvini annuncia per oggi pomeriggio un incontro con il premier Conte. ...