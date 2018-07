Le ibride Suzuki conquistano l' Italia

Suzuki - Aumenterà gli investimenti in elettriche e ibride : La Suzuki ha chiuso l'esercizio fiscale al 31 marzo 2018 con risultati finanziari che fanno segnare una crescita a doppia cifra. La Casa nipponica ha in particolare beneficiato dell'aumento delle vendite di auto e moto sui mercati esteri, ma per l'esercizio corrente, iniziato il 1* aprile, ha messo in preventivo un calo degli utili per maggiori investimenti in Ricerca & Sviluppo e in particolare in nuove tecnologie per motori e veicoli ...