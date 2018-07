Le città più costose al mondo | le metropoli più care dove vivere e lavorare

Roma : è più facile per i cittadini dialogare con l’Amministrazione : E’ più facile per i cittadini Romani dialogare con l’Amministrazione per contribuire a risolvere le criticità della città individuando i

Ufficiale la data Amazon Prime Day 2018 il 16 luglio : 1 milione di offerte - eventi in città e più ore di sconti : Oggi 3 luglio l'esatta data Amazon Prime 2018 è stata annunciata ufficialmente. Sarà lunedì 16 luglio l'appuntamento da segnare in calendario per una nuova giornata di shopping sfrenato che durerà, anziché 24 ore, ben 36. La vetrina speciale per l'evento estivo è stata già pubblicata sullo store di Jeff Bezos ma ecco le Prime anticipazioni sulle offerte in arrivo, per quantità e tipologia. Intanto va detto che noi di OM-OptiMagazine avevamo ...

Diabete - ‘patologia da città’ : a Napoli e Roma percentuali più alte : Il Diabete patologia che colpisce sempre di più chi vive nelle metropoli italiane. La percentuale di cittadini con questa patologia segue un gradiente decrescente da Sud a Nord: a Napoli ci sono quasi 209 mila persone con Diabete, ovvero il 6,7% degli abitanti; a Roma, la situazione migliora di poco, con il 6,6% dei residenti nella città e nell’area metropolitana (oltre 286 mila persone) che dichiarano di avere il Diabete. Un po’ ...

Decreto e lavoro via alla polemica. Di Maio : 'Jobs act licenziato'. Renzi : 'Ci vorrà più reddito di cittadinanza...' : I numeri sul lavoro innescano una nuova polemica. Da una parte c'è il vicepremier e ministro del lavoro che afferma che siamo di fronte a numeri da primato per il lavoro precario. Replica l'ex ...

Le dieci città più costose al mondo : Hong Kong, Tokyo, Zurigo, Singapore e Seul nella top five di una classifica dominata da Asia e Africa

Mafia nel Nisseno - arresti in più città : 7.58 Operazione dei carabinieri di Caltanissetta contro la famiglia mafiosa di Riesi, con numerosi arresti per associazione mafiosa, omicidi, estorsioni, droga. Oltre che nella provincia di Caltanissetta, i provvedimenti emessi dalla Dda sono in esecuzione anche a Monza, Ascoli Piceno e in alcuni penitenziari. Le indagini,durate due anni,hanno fatto luce anche su mandanti ed esecutori di diversi omicidi e attentati avvenuti a Riesi, a partire ...

Auto elettriche a Milano nel 2018 : si va verso una città sempre più green : Il nostro obiettivo, come Gruppo, è quello di mettere a disposizione tanto del trasporto privato quanto del mondo produttivo, soluzioni di mobilità sostenibili e alternativi all'utilizzo dei mezzi ...

Aria frizzante - una lounge-modello e l’arena da concerti più bella del mondo. Le dieci perle di Denver - la città alta un miglio : “Una città americana adatta a una famiglia con un bambino per fermarsi prima di un bel tour fly & drive?”. A domanda — di collega e mamma — ho subito risposto: Denver, Colorado. Al che la collega ha alzato il sopracciglio, forse pensando a un mio attacco di snobismo o alla recente liberalizzazione della cannabis in Colorado. Niente snobismo e, quan...

SICUREZZA - CENSIS : VOGLIA DI ‘PISTOLA-FACILE’/ Milano città più violenta - Rimini sorprende in negativo : SICUREZZA, CENSIS: VOGLIA di ‘PISTOLA-FACILE’: 4 italiani su 10 vorrebbero un porto d’armi più semplice. In Italia vi sono 4.5 milioni di famiglie con un'arma in casa(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:21:00 GMT)

Vivere e lavorare all'estero? Da Hong Kong a Tokyo - le città più care - : Mercer ha stilato la classifica annuale con i luoghi più cari dove Vivere da impiegati all'estero: 4 sono in Asia e solo uno in Europa

Alberto Angela ringrazia Napoli : "Questa città una piccola civiltà - un fiore con un profumo più intenso degli altri" : Una petizione popolare arrivata al sindaco De Magistris lo ha appena reso cittadino onorario di Napoli. E lui, Alberto Angela, ricambia l'affetto dei partenopei, in un'intervista rilasciata a Il Mattino:"Mi sentivo come uno sposo all'altare, ero preparato ma l'affetto e il calore mi hanno travolto. Qua c'è un'empatia diversa, avverti che la gente ti vuole bene veramente"Una storia d'amore nata quando il noto conduttore televisivo, da ...

Perché la Naspi è più conveniente del reddito di cittadinanza di Di Maio : Udite! Udite! Il neo superministro del Lavoro e dello Sviluppo economico nonché vice-premier del governo Conte, Luigi Di Maio ha compiuto un'importante scoperta: appena approdato nei due palazzi che si affacciano su via Veneto si è già inventato... l'acqua calda.Al suo esordio a un congresso sindacale (il XVII della Uil svoltosi nei giorni scorsi) e successivamente in tutte le occasioni in cui ha avuto la possibilità ...

Di Maio annuncia : «Reddito di cittadinanza mia priorità piu grande - ci sto lavorando notte e giorno» : Agenzia Vista, Il reddito di cittadinanza entro la fine del 2018' 'subito. Ci sto lavorando notte e giorno'. Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio a margine dell'...

