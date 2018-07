Lazio | Acerbi è maturo Il Decretò Dignità fa perdere 20 milioni

Incredibile Acerbi : il calciatore s’impunta contro il Sassuolo - la mossa per farsi cedere alla Lazio : Francesco Acerbi adesso punta i piedi contro il Sassuolo con l’intento di farsi cedere al più presto alla Lazio: tutti i dettagli dell’affare Francesco Acerbi non si è presentato alle visite mediche con il Sassuolo. Questa, a detta del Corriere dello sport, sarebbe una chiara mossa da parte del calciatore per spingere la società emiliana a venderlo alla Lazio, club con il quale ha da tempo un accordo di massima. Manca però ...

Lazio - ultimatum per Acerbi - in arrivo Wesley : Adesso o mai per Acerbi e Wesley. E' la settimana cruciale per gli altri due obiettivi della Lazio. A parte i tormenti di Immobile e i movimenti del suo agente, che tanto fastidio stanno creando a ...

Lazio - ecco la contropartita giusta per Acerbi : affare ad un passo : Acerbi in arrivo alla Lazio, il centrale di difesa del Sassuolo approderà alla corte di Simone Inzaghi La Lazio ha individuato in Acerbi il centrale difensivo giusto per sostituire De Vrij. Da settimane si fa un gran parlare di questo accordo con il calciatore, ma mancava il sì del Sassuolo. Ebbene, nelle ultime ore tale accordo sembra essere arrivato, sbloccato anche dall’inserimento di una contropartita di spessore. Si tratta del ...

Lazio - settimana decisiva per Acerbi : Inzaghi lo vuole ad Auronzo di Cadore : Avere la rosa al completo , o quasi, durante il ritiro di Auronzo di Cadore. E' questa la speranza di Inzaghi, che con l'arrivo di Durmisi, Sprocati e Berisha è stata soddisfatta in parte dalla Lazio. ...

Lazio, arriva Acerbi- La Lazio è pronta a mettere le mani su Acerbi. Sarà il difensore del Sassuolo l'erede di De Vrij, trasferitosi all'Inter. Un affare pronto ad entrare nel vivo e ad esser concretizzato. Acerbi rappresenterà il nuovo leader difensivo della retroguardia biancoceleste. 7 milioni PIU' Cataldi Come riportato dall'odierna edizione della "Gazzetta dello Sport", la Lazio è pronta a chiudere per Acerbi con un'offerta di 7 milioni più Cataldi al Sassuolo.

Lazio - accordo a un passo per Acerbi : I biancocelesti sono riusciti a sbloccare la trattativa per il difensore del Sassuolo. Il presidente Squinzi ha accettato l'offerta di Lotito

Lazio - dietro le novità : con Boyata e Acerbi - c'è l'idea De Silvestri : Una difesa nuova. Esperta, carismatica. Una mini-rivoluzione. Dopo l'addio turbolento di de Vrij, il giocatore più forte e rappresentativo del reparto, la Lazio vuole correre ai ripari e avere più ...

Lazio - si chiude per Acerbi. Relax a Formentera per Immobile e Inzaghi : Un colpo di mercato alla settimana aspettano il ritiro. Potrebbero essere questa tabella di marcia della Lazio prima della la partenza per Auronzo di Cadore, in programma il 14 luglio. In attesa di ...

Lazio - Wesley e Acerbi in : out Lukaku e Felipe : Goodbye Felipe Anderson e Lukaku. Ecco Wesley e Acerbi. Ma Lotito non si ferma. Anzi, il patron insiste e, per sostituire Pipe, va diretto su uno tra Gelson Martins e il Papu Gomez, tanto desiderato ...

Sassuolo-Lazio - prosegue l’operazione Acerbi : Squinzi deciso ad accontentare il giocatore : Il presidente del club neroverde dovrebbe dare a giorni il via libera per il passaggio di Acerbi alla Lazio, accontentando il giocatore che chiede di partire prosegue a grandi passi la trattativa tra Acerbi e la Lazio, il giocatore neroverde è stato individuato da Tare e Lotito come il sostituto ideale di De Vrij, passato all’Inter alla scadenza del suo contratto. Il centrale ex Milan e Reggina ha già dato il suo gradimento al ...

Calciomercato Lazio - Acerbi più vicino : si tratta con il Sassuolo : La Lazio si avvicina a Francesco Acerbi. Dopo i primi contatti dei giorni scorsi, la trattativa con il Sassuolo sta procedendo spedita. Le richieste neroverdi iniziali erano di 16 milioni di euro, la ...

Lazio - spiragli er Boyata. Incontro per Acerbi : spiraglio per Boyata, Incontro per Acerbi. E bagarre su Felipe Anderson. Il centrale difensivo del Belgio non rinnova col Celtic e la Lazio prova l'affondo. Il ds Tare prepara il blitz in Russia anche ...

Lazio - svolta Acerbi : possibile accordo tra oggi e domani : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Milinkovic Savic, il Real Madrid ha pronti 150 mln Ultime notizie calciomercato Corsport TV

Mercato Lazio - Acerbi vicino. Spunta anche Vestergaard : Il centrale del Sassuolo è ormai ad un passo, ma potrebbe non essere l'unico rinforzo in difesa. A Tare piace molto anche Yannick Vestergaard del Borussia Mönchengladbach