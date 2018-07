Lavoro | rider chiede di essere assunto | no del giudice | ' Non è un lavoratore subordinato'

Giudici : "Rider non è un Lavoro subordinato" : Lo ha stabilito il giudicedel lavoro di Milano che ha rigettato il ricorso di un ex rider che chiedeva di esserericonosciuto come "lavoratore subordinato a tempo indeterminato"da Foodinho, di proprietà della spagnola Glovo, specializzatanelle consegne a domicilio.

Lavoro - il giudice : 'Il rider non è un lavoratore subordinato' : Non era un dipendente subordinato e l'azienda non aveva alcun obbligo di riconoscere il rapporto di Lavoro a tempo indeterminato. Lo ha stabilito oggi il giudice del Lavoro di Milano Giulia Dossi che ...

Giudice del Lavoro di Milano : ''Il rider non è un lavoratore subordinato'' : Negativa la prima causa intentata a Milano da un rider che chiedeva di essere riconosciuto come "lavoratore subordinato a tempo indeterminato" da Foodinho

Giudice : rider non è Lavoro subordinato : 10.39 Non era un dipendente subordinato e l' azienda non aveva alcun obbligo di riconoscere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Lo ha stabilito oggi il Giudice del lavoro di Milano, rigettando il ricorso di un ex rider. Questi chiedeva di essere riconosciuto come "lavoratore subordinato a tempo indeterminato"da Foodinho, di proprietà della spagnola 'Glovo', specializzata nelle consegne a domicilio. Era la prima causa milanese di ...

Lavoro : Usb - oggi tavolo su rider - molte incognite : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – Si apre all’insegna di “molte incognite” il tavolo sui rider al ministero del Lavoro. Lo sottolinea l’Usb in vista dell’incontro in programma nel primo pomeriggio al ministero del Lavoro. Un tavolo, dice l’Usb, convocato “per affrontare la condizione dei riders, i fattorini utilizzati in modo assolutamente arbitrario dalle aziende multinazionali come Foodora, Deliveroo, ...

Lavoro : Usb - oggi tavolo su rider - molte incognite (2) : (AdnKronos) – “Anche la scelta di non procedere ad un contratto specifico, circoscritto a questo settore, è in linea di principio la scelta giusta, poiché dare a questi lavoratori un inquadramento separato aprirebbe le porte a contratti con livelli di tutela ancora più bassi e forme di flessibilità ancora più esasperate”, dice l’Usb. “Lo Slang Usb sta seguendo con particolare attenzione l’evolversi di questa ...

Alimentare - Coldiretti : riders al Lavoro per 4 - 4 milioni di italiani nel 2018 : L’8% degli italiani pari a circa 4,4 milioni di individui adulti ha utilizzato nel 2018 almeno una volta al mese i servizi on line di consegna del cibo a casa cotto o in forma di spesa, la cosiddetta “Food Delivery” che vede impegnati i riders. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base degli ultimi dati Ismea/Nielsen dai quali emerge che si tratta di un’abitudine che coinvolge prevalentemente i consumatori nella fascia di età ...

Lavoro : Codacons - verificare carte valori aziende su rider : Roma, 30 giu. (AdnKronos) – La carta dei valori relativa ai riders voluta dalle aziende del settore deve essere verificata e approvata dagli stessi lavoratori e dal Governo. Lo afferma il Codacons, in vista del prossimo incontro tra il vicepremier, Luigi Di Maio e gli operatori. “Le doverose tutele a favore dei riders ancora non si vedono, e qualsiasi documento che li riguardi deve essere approvato dagli stessi lavoratori”, ...

Al Festival del Lavoro di Milano presentata carta dei valori del food delivery a tutela rider : Milano,29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Arriva la prima carta dei valori del food delivery per sottoscrivere l’impegno della aziende del settore a garantire le tutele ritenute fondamentali per i propri rider. A sottoscriverla foodora, foodracers, moovenda, prestofood. La carta è stata illustrata stamattina, durante il Festival del lavoro in corso a Milano da Gianluca Cocco, ad di foodora Italia (servizio on-demand di consegne a ...

