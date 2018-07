Lavoro | il giudice | ' Il rider non è un lavoratore subordinato'

Giudice del Lavoro di Milano : ''Il rider non è un lavoratore subordinato'' : Negativa la prima causa intentata a Milano da un rider che chiedeva di essere riconosciuto come " lavoratore subordinato a tempo indeterminato" da Foodinho

Giudice : rider non è Lavoro subordinato : 10.39 Non era un dipendente subordinato e l' azienda non aveva alcun obbligo di riconoscere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Lo ha stabilito oggi il Giudice del lavoro di Milano, rigettando il ricorso di un ex rider. Questi chiedeva di essere riconosciuto come "lavoratore subordinato a tempo indeterminato"da Foodinho, di proprietà della spagnola 'Glovo', specializzata nelle consegne a domicilio. Era la prima causa milanese di ...