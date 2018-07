Lavoro : Di Maio - se si vuole annacquare norme Dl Dignità M5S sarà argine : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Il Parlamento è sovrano. Ho fatto parte di un gruppo di opposizione per 5 anni che chiedeva di modificare e di migliorare le norme. Se le modifiche vanno nell’ottica del miglioramento troveranno nel movimento 5 Stelle una forza politica disponibile al dialogo se invece se si vogliono annacquare le norme che abbiamo scritto, se si vuole annacquare la norma sul gioco d’azzardo, sulle ...

L’ira di Confindustria : “Di Maio innesta la retromarcia sul Lavoro” : I grillini al potere iniziano a danneggiare pesantemente l’Italia e l’economia italiana. Ne sono convinti sia gli esponenti di Confindustria

Di Maio : “Ora aiuteremo gli imprenditori onesti. Tagli al costo del Lavoro” : Luigi Di Maio descrive così il suo «decreto dignità»: «Diamo un colpo mortale al precariato, licenziando il Jobs Act; diamo un colpo mortale alla parte più insidiosa della burocrazia; siamo il primo Paese in Ue che dice stop al gioco d’azzardo e diciamo no alle multinazionali che vengono qui, prendono soldi e delocalizzano». E aggiunge: «Il decreto...

Dal decreto sul Lavoro di Di Maio alla crisi ai confini con l'Austria. Di cosa parlare a cena : Poche cose, molto confuse, lodi da loro stessi, inteso come 5 stelle (mentre dalla Lega se ne sono sentite poche) e da Maurizio Landini, molte perplessità nel mondo imprenditoriale, critiche pesanti dalle agenzie del lavoro, contestazione aperta da parte delle opposizioni, trattativa da parte delle

Dl Dignità - Di Maio : “Con Lega Lavoro di squadra. Bagno di Salvini? Era in una piscina di un bene confiscato” : Quello di Matteo Salvini “non era un Bagno in piscina, ma un Bagno in una piscina di un bene confiscato. I beni confiscati non riusciamo ad assegnarli in Italia perché le organizzazioni criminali vanno contro coloro che li occupano. I boss sono come i cani che segnano il territorio, e questo è un governo che ha dichiarato guerra alla mafia”. Lo afferma il vice premier Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo ...

Dignità - Di Maio manda in pensione il Jobs act. Confindustria : meno precari? No - meno Lavoro : Come cambia il mondo del lavoro con il decreto Dignità? Il governo lo spiega in una conferenza stampa in cui il premier Conte ha introdotto il ministro del lavoro e vicepremier Luigi Di Maio. Le nuove...

Dignità - Di Maio manda in pensione il Jobs act - Confindustria : Meno precari? No - meno Lavoro : Come cambia il mondo del lavoro con il decreto Dignità? Il governo lo spiega in una conferenza stampa in cui il premier Conte ha introdotto il ministro del lavoro e vicepremier Luigi Di Maio. Le nuove...

**Lavoro : Di Maio - meno precarietà più crescita demografica** : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – La precarietà “è una piaga che sta danneggiando le famiglia e la nascita di nuove. Contrastarla è un modo per permettere la crescita demografica, combatterla vuol dire consentire ai giovani di farsi una famiglia, vuol dire meno stress e depressione, in un paese dove abbiamo tra i più alti usi di antidepressivi” e la “precarietà incide tantissimo”. Così Luigi Di Maio, in conferenza ...

Lavoro : Centinaio - disponibile con Di Maio a soluzione su voucher : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘Condivido ciò che ha affermato Di Maio rispetto ai voucher e alla loro gestione. Come ho sempre detto, sono disponibile a trovare insieme una soluzione che però rispetti le esigenze del mondo dell’agricoltura”. Così, in una nota, il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio. “I voucher – sottolinea – sono strumenti ...

Lavoro : Centinaio - disponibile con Di Maio a soluzione su voucher : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘Condivido ciò che ha affermato Di Maio rispetto ai voucher e alla loro gestione. Come ho sempre detto, sono disponibile a trovare insieme una soluzione che però rispetti le esigenze del mondo dell’agricoltura”. Così, in una nota, il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio. “I voucher – sottolinea – sono strumenti ...

Decreto Dignità : come cambia il mondo del Lavoro con la riforma voluta da Di Maio : Il Consiglio dei ministri ha approvato nella serata di lunedì il Decreto proposto da Luigi Di Maio. Sono previste norme per ridurre il precariato; multe per le imprese che lasciano l’Italia o licenziano dopo aver ricevuto aiuti dallo Stato; una semplificazione fiscale; assente la reintroduzione dei voucher.Continua a leggere

Lavoro : Di Maio - concertazione è strada migliore (2) : (AdnKronos) – “Voi avete l’esperienza della contrattazione e dello status dei lavoratori noi come ministero ci mettiamo tutto l’entusiasmo per portare in questo paese un aumento dell’occupazione grazie a nuovi lavori attraverso investimenti”, prosegue Di Maio.In mezzo, aggiunge, “ci sono tante persone che non si sentono rappresentate né dalla politica le dai sindacati che noi dobbiamo coinvolgere ...

Lavoro : Di Maio - concertazione è strada migliore (2) : (AdnKronos) – “Voi avete l’esperienza della contrattazione e dello status dei lavoratori noi come ministero ci mettiamo tutto l’entusiasmo per portare in questo paese un aumento dell’occupazione grazie a nuovi lavori attraverso investimenti”, prosegue Di Maio.In mezzo, aggiunge, “ci sono tante persone che non si sentono rappresentate né dalla politica le dai sindacati che noi dobbiamo coinvolgere ...

Luigi Di Maio promette 13 milioni di posti di Lavoro. Ma la promessa dura dieci secondi : "Se saremo bravi a investire nei settori giusti, ad abbassare il costo del lavoro in maniera selettiva nei vari settori che sono competitivi, possiamo creare circa 13 milioni di posti di lavoro intorno alle nuove professioni". Lo dice il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, parlando nella Conferenza nazionale dei servizi organizzata dalla Cisl. Una promessa che però - vuoi per scaramanzia o per senso della misura - dura solo pochi secondi. ...