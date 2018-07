Lavoro | Confapi Padova | più burocrazia nel primo adempimento del governo 2

sportfair

: ENFEA AUMENTA LE PRESTAZIONI PER LAVORATORI E AZIENDE, INTERVENTO DE SALVO (CONFAPI MATERA) - SassiLive : ENFEA AUMENTA LE PRESTAZIONI PER LAVORATORI E AZIENDE, INTERVENTO DE SALVO (CONFAPI MATERA) - ClosetoMedia : #DecretoDignità: la reazione delle imprese. 'Bisogna varare provvedimenti concreti che, nel rispetto della dignità… - apimpresa : #LAVORO. CASASCO (Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria): NUOVE REGOLE NON IMBRIGLINO S… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Ricordiamo bene che, prima che le causali venissero abolite, era molto comune minacciare una causa contro i propri datori di, mentre, con l’introduzione del Jobs Act, il numero di cause dain Italia si è praticamente dimezzato. Il rischio è che, rendendo più costosi i licenziamenti e più convenienti i contratti inferiori ai 12 mesi – che non richiedono di specificare una causale – si finisca con l’incentivare le imprese ad accelerare l’avvicendamento dei lavoratori. Non solo, un altro aspetto da considerare è questo: mentre i contratti a tempo determinato vengono resi più costosi, non si fa nulla per creare le condizioni che favoriscano la loro stabilizzazione”, spiega.“Dal decreto è inoltre stata stralciata la parte politicamente più spinosa, relativa al ritorno dei voucher, ...