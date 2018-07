Lavoro | Apindustria Vicenza | non si combatte così la precarietà 3

liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 luglio 2018) (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Ci si dimentica - prosegue Lorenzin - che perdurando in questi ultimi decenni un clima e normative non favorevole all’industria assisteremo sempre di più non a delocalizzazioni di aziende ma di “singoli prodotti” che verranno riportati in Italia con costi nettamente infe