Lautaro Martinez | non vedo ora iniziare

Lautaro Martinez all'Inter/ Le prime parole da nerazzurro : Milito è il modello - possiamo arrivare in alto : Lautaro Martinez all'Inter , le prime parole da nerazzurro dell'attaccante argentino classe 1997: Milito è il modello , possiamo arrivare in alto e spero...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:10:00 GMT)

Calciomercato Inter - ufficiale l'acquisto di Lautaro Martinez : contratto quinquennale per l'argentino : Giornata di ufficialità in casa Inter , il club nerazzurro infatti ha reso noto con un comunicato l'acquisto di Lautaro Martinez . Operazione conclusa già da tempo quella relativa all'attaccante ...

Calciomercato - Tevez : 'Lautaro Martinez impressionante - ricorda me. Farà impazzire l'Inter' : Lui l'Italia la conosce bene, in Serie A è stato infatti grande protagonista con la maglia della Juventus, e anche per questo le sue parole rappresentano ancora di più una dolce melodia per i tifosi ...