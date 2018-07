Laura Boldrini attacca M5S | “La Lega ha sottratto 49 milioni | gli alleati pretenderanno

Laura Boldrini contro gli haters : “Li denuncio e i ricavi andranno all’educazione digitale” : Laura Boldrini è ancora una volta pronta a dr battagli agli "odiatori seriali" online: "Continuerò a denunciarli anche per tutti quelli che non hanno la forza e il coraggio di farlo".Continua a leggere

Laura Boldrini denuncia gli hater - i soldi per progetti di educazione digitale : Laura Boldrini “Lo squadrismo digitale per far abbassare la testa alle donne è un metodo molto diffuso di questi tempi e noi non dobbiamo subirlo”. Lo denunciava un mese fa al Wired Next Fest la deputata Laura Boldrini, ricordando i tanti insulti che riceve ogni giorno sui social network: “Oggi a noi e alle nostre figlie viene chiesto di fare delle scelte, ci viene detto: vuoi usare la rete? Bene, allora zitta e occhi bassi. Prenditi la tua dose ...

Migranti - Laura Boldrini contro Giuseppe Conte e Matteo Salvini : “Volete sovvertire il codice del mare con le minacce” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "State mandando un messaggio chiaro a tutti i natanti: se non volete rimanere per giorni bloccati coi naufraghi a bordo, tirate dritto, ignorateli per non avere problemi. Conte sta prendendo parte a una strategia che ha l’obiettivo di sovvertire l’antico codice del mare".Continua a leggere

"Minaccia di tagliarmi la gola e condivide le idee di Salvini". Laura Boldrini querela il suo hater : "Da leone da tastiera a coniglio in fuga. Il signore che minaccia di tagliare la gola a me e a Saviano fa l'odontotecnico, vota e sostiene Matteo Salvini, condivide con lui idee, valori e modalità di espressione, aggressive e violente. Ma c'è un'altra cosa ancora che li accomuna: quando si trovano di fronte alle loro responsabilità tendono a scappare perché incapaci di gestire le situazioni che creano con le loro ...

Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : 'Combatta la mafia non Roberto Saviano' : ' Matteo Salvini combatta la mafia non chi la denuncia e la sfida apertamente come fa da anni Roberto Saviano '. Laura Boldrini non perde occasione per attaccare il leader della Lega. Dopo immigrati e ...

Migranti - 'Che uomo è chi dice 'pacchia finita'?' : Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : Laura Boldrini contro Matteo Salvini. L'ex numero uno della Camera va giù pesante contro l'esponente del Governo Conte. L'esuberante ex presidente dell'assemblea di Montecitorio ha avuto modo di dire la propria, attaccando il leader leghista sul tema Migranti, affrontato in maniera energica da Salvini che è intenzionato a respingere al 'mittente' ogni nuovo arrivo. Non è la prima volta che Laura Boldrini tocca il tema delle Ong, verso le quali ...

Laura Boldrini attacca Matteo Salvini/ Migranti - "Cadaveri in mare - che essere umano è?" : Laura Boldrini attacca Matteo Salvini, tiene banco la questione Migranti: l'ex presidente della Camera contro il ministro dell'Interno su Ong, "ci sono cadaveri in mare"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:19:00 GMT)

Laura Boldrini - il punto più basso contro Matteo Salvini : 'Che essere umano è uno che...' : Inizia a scavare, Laura Boldrini , perché chi insulta Matteo Salvini ha ormai toccato il fondo. Finiti gli argomenti politici, triti e ritriti, l'ex Presidenta della Camera ricorre al toccante piano ...

Laura Boldrini attacca Salvini : 'Che uomo è chi dice che la pacchia finita?' : Polemica l'ex presidente della Camera Laura Boldrini contro il ministro Matteo Salvini . 'Mi chiedo che essere umano sia uno che riesce a dire 'la pacchia è finita' quando ancora ci sono cadaveri che ...

Migranti - Laura Boldrini : “Matteo Salvini non è all’altezza - senza le Ong conteremmo solo i morti in mare” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini ha polemizzato ieri ripetutamente con il ministro dell'Interno Matteo Salvini rispetto alla questione immigrazione. Per la deputata, senza le Ong ora ci saremmo limitati a fare la conta dei cadaveri dei Migranti e la gestione di Salvini "non è professionale, non è all'altezza delle sfide".Continua a leggere

Laura Boldrini insulta Matteo Salvini per il caso Aquarius : 'Un disperato'. Ecco il teorema della fu presidenta : No, Laura Boldrini non può digerire il fatto che Matteo Salvini , per la prima volta da anni a questa parte, stia alzando la voce in Europa per ottenere qualcosa sull'emergenza immigrazione. I porti ...

Intervista a Laura Boldrini : “Salvini è disperato - cerca di distrarre l’opinione pubblica dai problemi reali” : Raggiunta da Fanpage.it, l'ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, commenta il caso Aquarius e la chiusura dei porti italiani disposta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Salvini continua a fare campagna elettorale e vuol far credere di aver fatto una mossa senza precedenti, ma questa è una delle sue solite fake news. Salvini sta solamente manipolando l'opinione pubblica e porterà l'Italia all'isolamento".Continua a ...

Laura Boldrini - Salvini chiude i porti e lei impazzisce : 'Vuole l'Italia di sua nonna' : Deve esserle venuto un colpo, quando ha saputo che il nuovo ministro dell'Interno, Matteo Salvini , aveva appena chiuso i porti italiani a una nave delle Ong con 629 migranti a bordo. E così, a Camere ...