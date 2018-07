L’Assemblea | Zingaretti | e altri | di un Pd che somiglia a un Leu allargato

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Non ho capito, sostenendo, come rinascerà il Pd. Non l'ho capito perché il presidente della Regione Lazio, forse, ha molti dubbi pure lui. Sarà come sostiene Damilano su l'Espresso che la sinistra ha perso le sue radici e le sue ali per questo in Italia non esiste più. Ma le ha perse, le radici, perché da un lato è fallito il suo progetto ideale e, dall'altro, perché il suo elettorato di riferimento non ne sente più la necessità di quelle pantomime e liturgie ideologiche. Se fosse vero il contrario Leu, i fuoriusciti dal Pd capeggiati da Speranza, Bersani e D'Alema avrebbero preso cifre iperboliche.Si ritorna quindi all'inizio. Come ricostruire una alleanza, una formazione, un programma che abbia al centro il rilancio della sinistra. Come farlo se non se ne sente la necessità?La candidatura di...