L' assassino di Tupac fu Anderson | il testimone | ' Ero con lui quando gli sparò'

(Di mercoledì 4 luglio 2018)Shakur morì a Las Vegas il 13 settembre del 1996, dopo aver passato quasi una settimana agonizzante in ospedale. Causa del decesso fu una grave emorragia interna, conseguente alle ferite riportate dopo essere stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, esplosi da un'auto in corsa, mentre si trovava all'interno di un'altra automobile, in compagnia del suo storico collaboratore Suge Knight. Per l'omicidio di questo pezzo di storia della musica mondiale nessun colpevole è stato mai assicurato alla giustizia. Nelle ultime ore però, una dichiarazione diffusa in una recente puntata di una docu-serie americana, dedicata proprio alle misteriose morti violente diShakur e Notorious B.I.G, potrebbe aver messo definitivamente la parola fine sulla vicenda....