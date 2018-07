Lascia la sedie a rotelle ed ecco cosa fa | tutta Italia senza fiato Emozione grande E

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 luglio 2018) “Ho fatto semplicemente quello che mi rende felice, la musica mi rende viva”. È evidente che non si aspettava di diventare un fenomeno del web Alfina Fresta, la ragazza disabile 29enne che grazie a un video condiviso su Facebook in cui canta il ‘Nessun dorma’ nella chiesa di Sant’Agata, a Catania, si è fatta conoscere e apprezzare da. Il video in questione ha già ottenuto oltre 4,5 milioni di visualizzazioni. E lei, con la voce pacata, commenta, come riporta Repubblica: “Ho pianto insieme a mia madre, non mi aspettavo tutto questo amore”. Per cantare Alfina, che non cammina ed è quasi totalmente cieca, hato la sua carrozzina e si è fatta sorreggere da Stefania Licciardello, presidente dell’associazione culturale Nèon, che organizza spettacoli teatrali in cui attori normodotati e disabili recitano insieme e che la ...