L’allarme dell’Inps | “Sale l’occupazione | ma l’Italia ha bisogno di immigrati per pagare

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Secondo l'Istituto nazionale della previdenza sociale diretto da Tito Boeri, in Italia ci sono troppi pochi giovani al lavoro e troppi anziani in pensione e questa situazione mette in pericolo la stabilità dei conti dell'Inps perché i lavoratori attivi, e per la maggior parte precari, difficilmente riusciranno in futuro a far fronte al pagamento delle pensioni calcolate con sistema retributivo o misto e per questo motivo il Belpaese hadi attirareper poter mantenere in equilibrio i conti.