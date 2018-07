L' allarme del Vaticano | è una Europa senza Schengen quella che si profila all' orizzonte

L’allarme dell’Inps : “Sale l’occupazione - ma l’Italia ha bisogno di immigrati per pagare le pensioni” : Secondo l'Istituto nazionale della previdenza sociale diretto da Tito Boeri, in Italia ci sono troppi pochi giovani al lavoro e troppi anziani in pensione e questa situazione mette in pericolo la stabilità dei conti dell'Inps perché i lavoratori attivi, e per la maggior parte precari, difficilmente riusciranno in futuro a far fronte al pagamento delle pensioni calcolate con sistema retributivo o misto e per questo motivo il Belpaese ha bisogno ...

Da Stromboli al Marsili - il rischio vulcanico del mar Tirreno : attivato il sistema di allarme anti-tsunami alle isole Eolie [VIDEO] : 1/84 ...

allarme listeria nel vitello tonnato/ Ministero della Salute ritira lotto de Il Ceppo : pericolo gravidanza : Allarme listeria nel vitello tonnato: il Ministero della Salute ritira un lotto de "Il Ceppo", i rischi maggiori sono per le donne in gravidanza ma non solo. Quali sono i pericoli?(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:52:00 GMT)

Casa della Salute - psichiatra della Usl aggredito da un paziente : l'allarme di Desideri : Arezzo, 2 luglio 2018 - Lo hanno aggredito alla Casa della Salute: è il singolare episodio avvenuto poco prima delle 13 a Pieve Santo Stefano. Nel mirino un medico psichiatra di 39 anni, mestiere ...

Quirinale e Conte in allarme : «A rischio la tenuta della Ue» : Massima allerta al Quirinale e a palazzo Chigi. L'eventuale caduta di Angela Merkel allarma il presidente Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte che, riferiscono fonti accreditate, 'segue la ...

Orso - allarme nella valle del Chiese : Dallapiccola incontra i sindaci : Preoccupazioni dei cittadini della valle del Chiese riguardo all’Orso sono emerse oggi in occasione dell’incontro a carattere istituzionale che l’assessore Michele Dallapiccola ha avuto con gli amministratori della valle e con alcuni rappresentanti delle imprese agricole e turistiche della zona. I sindaci si sono confrontati con Dallapiccola e con i funzionari del Servizio Foreste e fauna manifestando il “grande disagio ...

Velivolo perde il contatto radio - scatta l’allarme : decollati 2 caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Due velivoli caccia Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) hanno intercettato un Velivolo CESSNA di nazionalità portoghese, sulla tratta Ginevra – Brindisi, che aveva perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del traffico aereo in corrispondenza della zona aretina. Alle 10.00 circa di oggi i due caccia dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati per identificare ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dalle Olimpiadi (fattibili) a Torino al falso allarme su Di Matteo capo del Dap : Dicono molti Cinque stelle nel consiglio comunale di Torino : “Mai fare le Olimpiadi invernali del 2026 perché sarebbe un altro enorme spreco di denaro e di cemento”. Sarà vero? Dice la Lega: “Facciamo la pace fiscale – bel nome per nascondere un condono – incasseremo 50 miliardi e così ridurremo le tasse agli italiani”. Sarà vero? Ci avevano detto prima delle elezioni: “Dietro di Maio e Grillo ci sono ...

L’allarme dell’Ufficio parlamentare di bilancio : “Con meno immigrati pensioni a rischio” : Una riduzione dei flussi migratori potrebbe mettere a rischio i conti dell'Inps. In poche parole: meno immigrati, pensioni più povere nel medio e lungo periodo. L'allarme è stato lanciato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha messo a confronto le proiezioni della Ragioneria generale dello Stato, del Fondo monetario internazionale e del Working group on ageing populations and sustainability (Awg) dell’Ecofin.Continua a leggere

Pensioni - quota 100 peggio della riforma Fornero? Cgil lancia l'allarme : In una nota diffusa nelle ultime ore, Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, ha espresso tutti i dubbi del sindacato in merito alla riforma previdenziale prevista dal nuovo governo, ...

Confindustria - allarme crescita : "Italia rallenta più del previsto. Serviranno manovre correttive" : Economia. Confindustria avverte che l'economia italiana rallenta piu' del previsto, che e' plausibile che servano manovre correttive da 9 miliardi quest'anno e da 11 miliardi nel 2019, che non e' chiaro come sia possibile conciliare con l'...

Pavia - allarme pulci all'università : sotto accusa i gatti della colonia felina : Cortili e corridoi di vari dipartimenti infestati. L'invasione è iniziata il 12 giugno a Scienze Politiche, vari locali chiusi per le bonifiche

allarme Confindustria - PIL 2018 sarà peggio delle attese : Quest'anno la crescita sarà peggiore del previsto. A lanciare l'Allarme è il Centro studi di Confindustria , CSC, che prevede un rallentamento dell'economia italiana nel 2018-2019 'anticipato e più