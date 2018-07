Lago di Como | allarme per una tromba d’aria

Lago Como - onde alte : salvi i 3 dispersi : 21.58 Allarme per una tromba d'aria con forti raffiche di vento e temporale sul ramo lecchese del Lago di Como. Tre persone che in quei momenti si trovavano in acqua, due su un catamarano e una col surf, sono state date per disperse. Sono però poi riuscite a raggiungere la riva spaventate, ma incolumi. Le ricerche sono durate varie decine di minuti nel Lago con onde alte, prima di concludere che i dispersi erano in salvo e non c'erano altre ...

Sul Lago di Como Italia e Belgio sono più vicini : La presenza della regina madre Paola e dell'ex re del Belgio, Alberto II, all'inaugurazione di un Festival musicale , LacMus dal 28 giugno all'8 luglio, nel territorio della Tremezzina sul lago di ...

4 Ristoranti : Alessandro Borghese sul Lago di Como : ...

4 Ristoranti - diretta : Alessandro Borghese sul Lago di Como : [live_placement] Alessandro Borghese 4 Ristoranti | Anticipazioni seconda puntataAlessandro Borghese 4 Ristoranti è tornato nel palinsesto di SkyUno HD con la seconda tranche della sua quinta stagione, riservata alla programmazione estiva. La seconda puntata, in onda questa sera - giovedì 28 giugno 2018 - alle 21.15 la seguiremo in diretta su TvBlog, giusto per gustarci un altro pizzico di Borghese in trasferta e il brivido del suo 'ribaltamento ...

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti sul Lago di Como per la miglior location storica : anticipazioni 28 giugno : Seconda puntata per Alessandro Borghese e 4 Ristoranti che oggi, 28 giugno, saranno sul Lago di Como alla ricerca del miglior ristorante in una location storica. Il format del programma non cambia e anche questa sera ci troveremo davanti una vera e propria sfida in cui scopriremo chi sarà il nuovo vincitore di questa edizione estiva del programma. A scontrarsi questa sera saranno il Crotto del Sergente , il Ristorante Imperialino, La ...

Alessandro Borghese - 4 ristoranti : seconda tappa il Lago di Como - : Ha collezionato ben tre lauree prima dei 28 anni: in storia, scienze politiche ed economia e marketing, poi ha voluto seguire la strada della ristorazione, una passione che gli è stata tramandata dai ...

Ristorante Imperialino di Moltrasio/ Una cucina gourmet sul Lago di Como (4 Ristoranti) : Ristorante Imperialino di Moltrasio, una cucina gourmet con una vista mozzafiato sul lago di Como. La gestione ventennale della famiglia di Umberto Butti. (4 Ristoranti)(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Alessandro Borghese 4 Ristoranti sul Lago di Como : diretta seconda puntata dalle 21-15 : Alessandro Borghese 4 Ristoranti è tornato nel palinsesto di SkyUno HD con la seconda tranche della sua quinta stagione, riservata alla programmazione estiva. La seconda puntata, in onda questa sera - giovedì 28 giugno 2018 - alle 21.15 la seguiremo in diretta su TvBlog, giusto per gustarci un altro pizzico di Borghese in trasferta e il brivido del suo 'ribaltamento del risultato', diventato anche un meme di successo sui social.Dopo l'esordio ...

Wow Music Festival - tre giorni di musica indie sul Lago di Como : Seguiranno i Coma_Cose , duo milanese, fenomeno Musicale dell'anno, che con il loro sound trasportano l'ascoltatore nel loro mondo, dove l'elettronica sposa il cantautorato e l'urban. Ghemon chiuderà ...

Como : la "camminata" sulle acque del Lago grazie agli sci degli anni '30 : Una camminata sulle acque del lago di Como, da Lecco a Malgrate: è l'impresa compiuta da Antonio Servedio, Luca Bianchi, Carlo Bellati e Katia Selva. I quattro atleti lecchesi, coordinati da Elvio Frisco e assistiti dalla Canottieri Lecco, dal Gruppo Manzoniano Lucie e dalla...

Fedez e Chiara Ferragni “promessi sposi” sul Lago di Como : le prove generali in vista delle nozze a settembre (foto) : Anche Fedez e Chiara Ferragni tra gli ospiti del matrimonio dei designer campani Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino. I due si sono sposati giovedì 21 giugno con una cerimonia galante sul lago di Como. Numerosi i vip accorsi, tra cui il rapper e la blogger di moda, oltre che la damigella d'onore Gilda Ambrosio e il testimone Stefano De Martino, molto amico della coppia di sposi. De Martino ha partecipato all'evento insieme al figlio Santiago, ...

L'artista di strada si veste da "Lago di Como umano" - Facebook sorride : "La mia idea è quella di promuovere il territorio in modo originale e soprattutto di strappare un sorriso ai passanti": Alessandro Crimella, commerciante di Ballabio (nel Lecchese), è il "lago di Como umano" che sta spopolando su Facebook, dove la foto che lo ritrae - postata da...

Cinema : Boldi e De Sica sul Lago di Como per riprese nuovo cinepanettone : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Christian De Sica e Massimo Boldi sono a Como per girare alcune scene del prossimo film di Natale. Oltre alla giornata di oggi, che trascorreranno a bordo di un battello sul lago, i due attori saranno impegnati nelle riprese del nuovo cinepanettone per alcuni giorni del

Il marchio Lago di Como a Los Angeles - partner della cerimonia per il premio alla carriera all'attore George Clooney : Un Mondo unico al Mondo' è stato inserito nel libro-tributo dedicato alla carriera dell'attore, stampato in più di mille copie, sui ticket in distribuzione agli ospiti, sul sito web dall'American ...