L’aggiornamento ad Android Oreo per LG G5 sarebbe in dirittura d’arrivo | ecco le fonti

Abbandonato l’Asus ZenFone 3 Max : che fine ha fatto L’aggiornamento Android Oreo? : Stiamo per metterci alle spalle una settimana tra le altre cose caratterizzata anche dall'uscita dell'aggiornamento Android Oreo per chi dispone di uno ZenFone 3 brandizzato TIM, capace di fare questo step dopo una lunghissima attesa, ma in molti si chiedono ancora che fine abbia fatto l'Asus ZenFone 3 Max sotto questo punto di vista. Nonostante disponga di una scheda tecnica inferiore, tutto lasciava presagire che il rollout in questione ...

Problemi app Netflix per Android : colpa delL’aggiornamento 6.6.0? : State notando Problemi con l'app Netfix per Android, installata l'ultima versione 6.6.0 (build 28511)? Possibile, non siete i soldi ad essere incappati nel disturbo, che pare esser relativo alla connessione. Probabile abbiate ricevuto od a breve riceverete il messaggio di errore 'non è stato possibile contattare il servizio Netflix. Riprova più tardi (-16)'. Alcuni abbonati sono riusciti a tamponare cancellando i dati dell'applicazione, e ...

Android 8.0 Oreo? Ecco gli smartphone che riceveranno L’aggiornamento : Android 8.0 Oreo è stato presentato ormai da diverso tempo e le factory image per i Google Pixel e i Nexus compatibili sono già disponibili da […] L'articolo Android 8.0 Oreo? Ecco gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Mentre HMD conferma L’aggiornamento ad Android P per alcuni suoi device - compare in rete il presunto Nokia 3 (2018) : In un'intervista durante il MWC di quest'anno, Pekka Rantala, Chief Marketing Officer di HMD, ha confermato il futuro arrivo dei nuovi Nokia 5, Nokia 3 e Nokia 2. Nel frattempo è comparso un User-Agent riportante un presunto Nokia 3.1! L'articolo Mentre HMD conferma l’aggiornamento ad Android P per alcuni suoi device, compare in rete il presunto Nokia 3 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Tre novità per Whatsapp iPhone dopo L’aggiornamento 2.18.51 : a quando su Android? : Abbiamo dovuto attendere più del solito, ma finalmente oggi 7 maggio possiamo analizzare più da vicino un nuovo aggiornamento di Whatsapp per iPhone. dopo le novità condivise con voi a marzo su queste pagine, infatti, oggi tocca esaminare in ogni dettaglio la release 2.18.51 che ha visto la luce lo scorso 6 maggio 2018. In attesa che lo stesso trattamento venga riservato agli utenti in possesso di uno smartphone Android, proviamo a comprendere ...

Galaxy S9 avrà L’aggiornamento ad Android Oreo 8.1 prima di Android P? : Secondo recenti rumors il Samsung Galaxy S9 potrebbe avere l’aggiornamento ad Android Oreo 8.1 prima di ricevere Android P 9.0: ecco i dettagli sulle motivazioni.Come sapete già i nuovi Galaxy S9 e S9+ sono usciti nei vari mercati internazionali lo scorso aprile con il sistema operativo Android Oreo 8.0 personalizzato tramite la Samsung Experience 9.0.Ovviamente essendo uno smartphone top di gamma del 2018 è in lista per ricevere pure ...

Via ufficiale alL’aggiornamento Android Oreo per Huawei Mate 10 Lite : situazione al 2 maggio : Ci sono importanti novità che possiamo analizzare oggi 2 maggio per quanto riguarda il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Pochi giorni fa ho condiviso con voi i riscontri da parte di TIM, secondo cui la diffusione sarebbe scattata a partire dalla metà di maggio, aprendo in questo modo le porte ad un pacchetto software per uno smartphone che in Italia ha ...

Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano ad Android 8.0 Oreo : partito L’aggiornamento : Oggi è un gran giorno per tutti coloro che possiedono un Samsung Galaxy S7 o Samsung Galaxy S7 Edge perché è partito il roll out dell'aggiornamento che porta con sé Android 8.0 Oreo. L'articolo Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano ad Android 8.0 Oreo: partito l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A8 (2018) : iniziato lo sviluppo delL’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo : Il Samsung Galaxy A8 (2018) è uno degli smartphone destinati a ricevere l'aggiornamento ufficiale ad Android 8.0 Oreo e i lavori di sviluppo sarebbero iniziati L'articolo Samsung Galaxy A8 (2018): iniziato lo sviluppo dell’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.