L' Agenzia spaziale italiana ha festeggiato i suoi 30 anni di vita

L’Agenzia spaziale Italiana festeggia 30 anni e guarda al futuro : ecco le prossime sfide - da Marte a Mercurio : L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), fondata il 30 maggio 1988, ha celebrato oggi il suo 30° anniversario con un evento l’Auditorium nella sede di Roma di Via del Politecnico, con la presenza delle più importanti figure dell’industria e della ricerca Italiana. L’ASI è un ente pubblico nazionale vigilato dal Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca, che opera in collaborazione con diversi altri dicasteri. Si è ...

Spazio : l’Agenzia spaziale Italiana celebra oggi 30 anni di conquiste - tra scienza e Space Economy : L’Agenzia Spaziale Italiana festeggia oggi i suoi 30 anni tra importanti conquiste scientifiche e tecnologiche: nell’auditorium dell’Asi, nel quartier generale dell’Agenzia di Tor Vergata, stamattina il presidente Roberto Battiston e il Dg Anna Sirica ripercorreranno i tanti successi in orbita del nostro Paese. Era il 30 maggio del 1988 quando con la legge n. 186 veniva istituito formalmente l’ente governativo ...

L’Agenzia spaziale Europea apre le porte agli studenti dell’Innospace Journey di Climate-KIC : Sono 40 i giovani provenienti da tutto il mondo che frequenteranno l’InnoSpace Journey di Climate-KIC, la più importante community sull’innovazione tecnologica e i cambiamenti climatici Europea. Si tratta della prima Summer School dedicata all’utilizzo dei dati satellitari che prevede anche una visita presso la sede di Frascati delL’Agenzia Spaziale Europea (ESA). L’iniziativa, frutto della collaborazione con l’Accademia Copernicus, si propone ...

Spazio : delegazione ASI incontra il nuovo DG dell’Agenzia spaziale Russa : Il 31 maggio una delegazione ASI, guidata dal Presidente Roberto Battiston, è stata a Mosca invitata dall’Ambasciatore Pasquale Terracciano, insieme all’astronauta Samantha Cristoforetti. In mattinata circa 400 studenti e docenti hanno accolto Samantha Cristoforetti e la delegazione ASI presso l’Università dell’Amicizia tra i popoli (RUDN), dove l’astronauta ha raccontato la sua esperienza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Numerose ...

L’Agenzia spaziale Italiana compie 30 anni : il 4 luglio una grande cerimonia : L’Asi, L’Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto 30 anni il 30 maggio: in quella data, nel 1988, con la legge n. 186 venne formalmente creato l’ente governativo nazionale, dipendente dal Ministero dell’Istruzione, con lo scopo di amplificare gli interessi e le competenze italiane in campo aeroSpaziale, raccogliendo l’eredità e l’esperienza dei primi passi fatti nel settore da personaggi illustri come, tra gli altri, Luigi Broglio (considerato il ...

L’Agenzia spaziale Italiana dà il via alla stabilizzazione : l’ASI abbatte ulteriormente il precariato : Con la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di 13 dipendenti delL’Agenzia Spaziale Italiana ancora “precari” (situazioni che in alcuni casi perduravano da venti anni), L’Agenzia Spaziale Italiana ha attuato la recente riforma Madia per la stabilizzazione del precariato nella pubblica amministrazione e in particolare nel mondo della ricerca. Le stabilizzazioni compiute ieri e che avranno fattualità contrattuale a partire dal 1 ...

Agenzia spaziale Italiana : Anna Sirica confermata Direttore Generale : Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, nella riunione del 16 maggio, ha nominato la Dott.ssa Anna Sirica Direttore Generale dell’Ente per il prossimo quadriennio. Si tratta del rinnovo dell’incarico per l’attuale Direttore Generale che a norma di statuto si estende per la durata del mandato del Presidente, a sua volta nominato per un secondo mandato il 7 maggio scorso. Nata a Pomigliano d’Arco il 22 maggio 1969. Si è ...

L’Australia avrà un’Agenzia spaziale : entrerà in funzione a luglio : L’Australia si doterà di un’Agenzia Spaziale dedicata che entrerà in funzione a luglio, grazie allo stanziamento governativo di 41 milioni di dollari australiani e al contributo del settore privato: lo ha annunciato oggi a Perth il ministro per l’innovazione, secondo cui l’agenzia potrà capitalizzare sull’industria aeronautica da 420 miliardi di dollari australiani e creare migliaia di posti di lavoro hi-tech. ...

