L'agenda digitale si è fermata. E' stato mandato via il dg senza che ci fosse un successore : Via Antonio Samaritani, dentro un uomo vicino alla Lega. Gli incarichi, come spesso accade, sono il frutto di una miscela tra competenze (più o meno) tecniche, orientamento politico ed equilibri di governo. Non fa eccezione l'Agenzia per l'Italia digitale: il nuovo direttore generale sarà uno dei primi ruoli indicati dal nuovo esecutivo. Con un uomo di propria fiducia. Chi sarà il successore di Samaritani? ...