La Superbike arriva a Misano | notte rosa e adrenalina | tanti eventi dedicati al motorsport

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Si scalda l’attesa per il Pirelli Riviera di Rimini Round del WorldSBK che insieme allapromette un weekend di colori ed emozioni. Avenerdì sera talk show e musica con Virgin Radio. Sabato tutti a MWC per l’Happy Hour, LaSBK e in serata il Carnevalecolorata di, spettacoli ed emozioni uniche con il calendario di iniziative promosso dal Comune diche accompagnerà il Pirelli Riviera di Rimini Round da venerdì a domenica. LAINCONTRA LA, GLICon glisul territorio die strettamente legati alsi parte venerdì 6 luglio con il Virgin Radio Speciale Rock Party al Parco Mare Nord (via Litoranea –). Dalle 21.00 alle 21.45 dj set by Virgin Radio e un talk show condotto da Ringo con ospiti alcuni piloti SBK. Durante la serata verrà lanciato un contest con ...