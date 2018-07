La Sovrintendenza salva l' Arena di Verona | No alla copertura

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Laalle Belle Arti diboccia il progetto per unaall', promosso con un concorso internazionale un anno fa dal Comune, e il nuovo sindaco plaudedecisione, sottolineando che il progetto "snaturerebbe un gioiello" e l'intera piazza Bra.Lo stop riguarda il progetto realizzato da un raggruppamento di architetti tedeschi, SBP & GMP di Stoccarda e Berlino, che a gennaio dello scorso anno avevano vinto il concorso per un 'tetto' all'antico anfiteatro, indetto dall'amministrazione guidata da Flavio Tosi. La proposta era quella di una sorta di moderno velario, con un telo che si stende e poi si riavvolge a scomparsa su un unico lato. Una soluzione che, a detta di Tosi, avrebbe dovuto non solo riparare la platea in caso di maltempo, ma soprattutto proteggere le antiche strutture dall'usura del tempo.Lainvece, al termine di un percorso ...