La sinistra riparte da De Magistris | per progettare l' opposizione ma pensando alle Europee

Blastingnews

: Se l'obiettivo della #sinistra radicale è mettere al centro le esperienze ed il protagonismo dell'attivismo di base… - MimmoMedia : Se l'obiettivo della #sinistra radicale è mettere al centro le esperienze ed il protagonismo dell'attivismo di base… - lucio_funk : oilloc oì masaniello e lappello all unità per il 4 pecient avanti tutta ?????????? - LuigiGelli : A #sinistra si inizia a progettare l'opposizione sociale al Governo M5s-Lega in vista delle Europee -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Nell'estate caratterizzata dalla nascita del Governo Lega-M5S, varie forze diPolitica italiana iniziano a organizzarsi perle campagne dida mettere in campo nei prossimi mesi,anche a un percorso comune in vista delle elezionidella primavera 2019. Rientra in tal senso il percorso di incontri plurali fra le varie formazioni dellaVIDEO, promosso del sindaco di Napoli Luigi Dee dal suo gruppo politico DemA, iniziato proprio nella citta' partenopea lo scorso 23 giugno e che svolgera' la prossima tappa a Roma sabato 14 luglio. Varie forze dellaalternativa attorno a Deperl'al Governo Conte Nel primo incontro, svoltosi a Napoli, si sono ritrovate diverse forze politiche dellaalternativa, sia di respiro nazionale che locale. Erano presenti il segretario ...