La Settima Musa al cinema dal 22 agosto 2018

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Laè il nuovo film di genere horror VIDEO diretto da Jaume Balagueró, noto regista spagnolo per la qualita' e l'intensita' dei contenuti dei suoi film VIDEO. Il regista si è cimentato in questo nuovo lavoro, dirigendo un cast davvero d'eccezione, tra cui spiccano Christopher Lloyd, che da diverso tempo non entrava in scena, e Joanne Whalley. Nel cast vi sono anche Franka Potente, Ana Ularu, Leonor Watling, Manuela Vellés ed Elliot Cowan. Il film è distribuito da Adler Entertainment. La trama del film Samuel Solomon, interpretato da Elliot Cowan, è un professore di lettere che a causa della tragica scomparsa della sua fidanzata non lavora più da oltre un anno. L'uomo infatti è turbato da un incubo ricorrente, in cui vede una donna mentre viene uccisa durante un rituale, come fosse vittima di un sacrificio umano. All'improvviso, la stessa donna che vede nel ...