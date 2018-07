La Roma saluta Bruno Peres | prestito al San Paolo

Calciomercato - Nainggolan saluta lo staff della Roma a Trigoria : 'Mi mancherete tutti' : Radja Nainggolan ha pubblicato un video nelle storie Instagram nel quale saluta dall'interno degli spogliatoi di Trigoria: "Ragazzi, è stato un piacere. Mi mancherete tutti, vi voglio bene". Il ...

Roma - Kluivert saluta l'Ajax : 'Sarò per sempre un figlio di questo club' : 'Un pezzo di me resta all'Ajax ed io porto un pezzo di Ajax con me. Sarò per sempre un figlio di questo club. Vorrei ringraziare la mia famiglia, i tifosi, i compagni di squadra, chi mi ha formato e ...

Nainggolan saluta i tifosi giallorossi : 'Via dalla Roma - non è stata una mia scelta' : Si conclude dopo ben 4 anni e mezzo il legame tra Radja Nainggolan e la Roma, con il Ninja che si sta preparando ad indossare la divisa nerazzurra dell'Inter. Si tratta di un affare da 38 milioni di euro complessivi: 24 milioni più Davide Santon e Nicolò Zaniolo. Se il primo potrebbe far comodo a Di Francesco, il secondo invece potrebbe essere usato come contropartita per arrivare a Berardi del Sassuolo. Fortemente voluto da Luciano Spalletti Il ...

