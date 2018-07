La prima donna sindaco a Tunisi | islamista e senza velo

La prima volta a Cuba di Laura Pausini : 'Una donna da prime volte - ma voglio meritarmi tutto' : Ecco le immagini dello strepitoso successo di martedì 26 giugno alla Ciudad Deportiva di Cuba, dove Laura Pausini ha realizzato il suo sogno di cantare dal vivo a Cuba: la cantante italiana...

Milan - cercasi acquirenti per Donnarumma : Chelsea in prima fila : ROMA - Fu una brutta storia quella di Donnarumma , la storia del primo rifiuto al prolungamento del contratto col Milan e dell'accordo successivo. Brutta perché un ragazzino dal futuro luminoso si ...

Eumachia - la prima donna “imprenditrice” della storia : l’emancipazione femminile inizia a Pompei : Poetesse, commercianti e lavoratrici instancabili: chi l’ha detto che le donne in passato non erano emancipate? Pompei ce lo racconta: Mamia ed Eumachia sono solo due fra le donne più famose, e importanti, dell’antichità.Continua a leggere

Amsterdam ha un sindaco donna - è la prima volta - : La nomina di Femke Halsema è stata ufficializzata dal consiglio comunale e sarà presto confermata dal re. Ex leader del partito GroenLinks, succede a Eberhard van der Laan, scomparso lo scorso anno

Balalaika - lascia il regista Fabio Calvi. Da TikiTaka arriva Paolo Riccadonna (Anteprima Blogo) : Cambi in corsa a Balalaika, a partire dal regista. Da sabato 30 giugno torna in onda il programma di Canale 5 successivo alle partite serali dei Campionati del Mondo, con un nuovo corso che si materializzerà fin dai "piani alti".Abbandona infatti Fabio Calvi - che aveva seguito lo show dall'esordio - e passa la staffetta a Paolo Riccadonna, già in cabina di regia a TikiTaka Russia, il talk condotto da Pierluigi Pardo su Italia 1 che ...

Nicoletta Spelgatti (Lega) eletta presidente della VdA : è la prima donna al vertice della Regione : Nicoletta Spelgatti è la nuova presidente della Regione. Dopo un giorno e mezzo di dibattito, il Consiglio Valle ha eletto la leader della Lega a capo della nuova giunta sostenuta da Ac-Stella-Pnv, Alpe, Mouv e Gruppo Misto oltre che dal Carroccio. Spelgatti ha ottenuto 18 voti, tanti quanti quelli garantiti dalla sua coalizione, con 16 schede bian...

Arabia Saudita - per la prima volta una donna al volante dopo la revoca del divieto di guida [FOTO] : La Saudita Aseel Al Hamad ha festeggiato il 24 giugno la revoca del divieto di guida per le donne, con un giro d’onore nel suo Paese Aseel, prima donna membro del Consiglio della Federazione Automobilistica dell’Arabia Saudita, non aveva mai guidato su una pista del proprio Paese. Aseel Al Hamad ha dichiarato: “Amo da sempre le auto, e per me è stato un giorno molto emozionante. È il migliore momento di guida della mia vita. ...

Cile - prima donna cancelliere presso l'Arcivescovado di Santiago : In Cile l'Arcivescovado di Santiago ha assunto come nuovo cancelliere dell'arcidiocesi l'avvocata Maria Francisca San Martín Camponovo, la prima laica, nella storia di questa Chiesa locale, ad ...

Donnarumma : "La prima prova è andata bene. Ho scelto Bassani. Studio e guardo i mondiali" : Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, 19enne, portiere del Milan, stamani ha sostenuto la prima prova dell'esame di maturità presso l'Itc Fermi di Castellanza (Varese), l'analisi del testo per l'esame di italiano. A dirlo è stato lui stesso, fermato dai cronisti mentre in aula lasciava il posteggio interno della scuola."È andata bene", ha dichiarato, sorridendo in vista della prova di economia aziendale prevista per domani, "Mamma ...

Maturità - Donnarumma : "prima prova è andata bene" : "La prima prova è andata bene: ho scelto l'analisi del testo 'Il giardino dei Finzi-Contini'. Studio tanto e guardo i Mondiali: al mercato non ci penso". Così Gigio Donnarumma, portiere del Milan e ...

Maturità 2018 - Donnarumma ha sostenuto la prima prova : Domani dovrà cercare di superare la prova di economia aziendale, per la quale si è detto un po' preoccupato, e lì sarà a metà strada verso la Maturità in ragioneria. Intanto, questa mattina, all'...

Milan - Donnarumma sostiene gli esami di maturità. Gigio alla prima prova : Esattamente un anno fa fece scalpore la scelta di Gianluigi Donnarumma di non sostenere gli esami di maturità per andare in vacanza con gli amici ad Ibiza. Il portiere del Milan ricevette diverse ...

E Donnarumma - finalmente - fa la maturità : il portiere del Milan alla prima prova : Castellanza , Varese, - Gianluigi 'Gigio' Donnarumma , 19enne portiere del Milan, sta sostenendo gli esami di maturità all'Itc Fermi di Castellanza , Varese, . Questa mattina, utilizzando una porta ...

Il film da vedere oggi - martedì 19 giugno : Il delitto della Madonna Nera [prima TV] : Per il ciclo di Rete 4 “Delitti a…”, altro mistero da risolvere nella serata di martedì 19 giugno. Il film da vedere oggi è Il delitto della Madonna Nera e ruota attorno al caso dell’omicidio di un uomo, costretto, prima di essere ucciso, a fare un pellegrinaggio espiatorio. film da vedere oggi, 19 giugno: Il delitto della Madonna Nera, in prima tv su Rete 4 Se siete appassionati di gialli, il film consigliato per voi ...