La politica non è un algoritmo

'Fiera di essere italiana. La politica? Non so - io penso solo agli Europei' : Per la grinta sfoderata in gara si è meritata il soprannome di Panterita. Perché lei, Libania Grenot da Santiago di Cuba, italiana per matrimonio dal 2008, non è una quattrocentista qualsiasi, ma la ...

FINANZA E politica/ Italia - 20 miliardi per non perdere il treno della ripresa : La ripresa a livello globale potrebbe perdere slancio. Dunque l’Italia farebbe bene a mettere in campo misure per non restare ulteriormente indietro. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:02:00 GMT)5 MILIONI DI POVERI/ Campiglio: così il reddito di cittadinanza può diminuire la povertàFINANZA/ C'è qualcuno che prepara la sconfitta di tutti gli euroscettici, di C. Pelanda

Vaccini - Lorenzin : “Non rispettare decreto è scelta politica” : “Io sono un politico che ha fatto una scelta molto difficile, assumendomi le responsabilità in base ai dati scientifici. I dati che avevamo dal punto di vista epidemiologico sul morbillo e su quelle che erano una volta le cosiddette obbligatorie erano dati veramente molto complessi che indicavano una grande criticità della situazione italiana, della copertura di massa. Il fatto che non si rispetti il decreto diventa una scelta ovviamente ...

IVA ZANICCHI/ La cantante senza filtri : dalla vita privata all'esperienza politica (Non disturbare) : Iva ZANICCHI sarà ospite di Paola Perego nel secondo appuntamento di "Non disturbare" in onda questa sera, lunedì 2 luglio, alle 23.40 su Rai 1. La cantante parlerà della sua vita privata.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:25:00 GMT)

Non esistono 'cattivi lavori' se l'azione politica riesce a nobilitarli. Occuparsi dei servizi : Al direttore - La questione dei salari " dei molti lavoratori pagati troppo poco " deve diventare una priorità per il Pd. Puntare su innovazione e formazione è fondamentale, ma non sufficiente: a ...

Albanese - politica non tocca più gente : ANSA, TAORMINA 30 GIU - "La politica non tocca più la gente. Parla di cose che non conosce perché non le vive, cose che non conosce davvero". Parola di Antonio Albanese a Taormina dove riceve, insieme a Paola Cortellesi, il ...

Silvio Berlusconi - la lettera al Corriere : 'La politica estera non può ridursi a esibizione muscolare' : Silvio Berlusconi avverte Matteo Salvini in una lettera al Corriere della Sera : 'Se può essere giusto battere i pugni sul tavolo, anche a difesa della dignità nazionale, la politica estera del ...

Corona lancia il suo settimanale tra selfie e bagno di folla : “Governo? Non mi piace nessuno. A breve io in politica” : “Cosa penso del governo del cambiamento? Che non vedo nessun cambiamento. Non mi piace e non mi piace nessuno di quelli che ci governano. A breve mi darò alla politica“. Ad annunciarlo è stato Fabrizio Corona, ospite a Saronno per il lancio del settimanale di gossip Io spio, col quale collaborerà e farà da consulente (stando alle parole dell’ex agente, anche da editore, ma l’art director della rivista, Mauro Marchini, ha ...

Mediaset - Confalonieri : “Conflitto di interessi? Non siamo elemento di lotta politica. Guideremo un progetto europeo” : Mediaset fa buon viso a cattivo gioco. In un inedito scenario politico, le tv della famiglia Berlusconi rivendicano il ruolo di campione nazionale destinato ad essere la “locomotiva” di un più ampio progetto europeo. Con o senza il socio Vivendi al quale il cda Mediaset vieta l’ingresso all’assemblea annuale sui risultati 2017. Così con i francesi fuori dalla porta, l’assise si trasforma nel manifesto programmatico ...

Vaccini - esperto : l’obbligo “è una scelta politica non scientifica” : Il Dott. Antonio Magi, Presidente Ordine dei Medici di Roma, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus: “Il vaccino è un sistema fondamentale di prevenzione per molte malattie, è ineluttabile, è una questione di evidenza scientifica. L’obbligo vaccinale è una scelta politica non scientifica, questo è indubbio. Chiunque si prenda la responsabilità deve poi ...

Bonafede : 'I magistrati che hanno fatto politica non possono rimettersi la toga' : Nel primo confronto con l'organo di autogoverno dei magistrati, il ministro della Giustizia annuncia il provvedimento sull'aspetto spinoso sul quale negli anni passati il dibattito tra toghe e governi ...

Alfonso Bonafede al Csm : "Chi ha fatto politica non torni in magistratura" : "Un magistrato ha un bagaglio di esperienza e competenza molto importante che può decidere, dedicandosi alla politica, di mettere al servizio della collettività; ciò detto, è evidente che l'assunzione di un ruolo politico compromette irrimediabilmente la sua immagine di giudice terzo". A dirlo è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede durante la seduta straordinaria del plenum alla presenza del presidente ...