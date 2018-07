La nave Open Arms con 60 migranti a bordo arriva a Barcellona

Profughi : nave Open Arms giunta a porto Barcellona : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti : nave Open Arms con 60 a bordo arrivata a Barcellona : E' giunta al porto di Barcellona la nave Open Arms con 60 Migranti salvati il 30 giugno al largo della Libia. "Benvenuti a casa", ha scritto Open Arms su Twitter. Un dispositivo di accoglienza simile a quello che ha atteso la nave Aquarius a Valencia è stato predisposto dal Comune della città catalana, dalla Generalitat e dalla Croce Rossa.

Madrid autorizza sbarco nave Open Arms : 22.33 L'imbarcazione con 60 migranti a bordo ha avuto l'Ok del governo spagnolo. Madrid ha autorizzato la nave Open Arms a sbarcare a Barcellona. Lo riferisce El Pais che cita fonti governative. I migranti erano stati salvati davanti alla Libia e la nave era in attesa di poter attraccare in un porto europeo e attendeva un sì dalla Spagna.Il sindaco di Barcellona su Twitter: la città è pronta a ricevere la nave. Chiediamo a Sanchez di ...

Alla fine la nave di Open Arms sbarcherà a Barcellona : Sarà Barcellona ad accogliere la nave della Ong Open Arms con 59 migranti a bordo: il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha autorizzato l'attracco accogliendo l'offerta della sindaca della città catalana, Ada Colau, che aveva detto di non volersi rendere complice "delle politiche della morte di Matteo Salvini". Barcelona está preparada para recibir al ...

La nave di Open Arms sbarcherà a Barcellona : Sarà Barcellona ad accogliere la nave della Ong Open Arms con 59 migranti a bordo: il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha autorizzato l'attracco accogliendo l'offerta della sindaca della città catalana, Ada Colau, che aveva detto di non volersi rendere complice "delle politiche della morte di Matteo Salvini". Barcelona está preparada para recibir al ...

Migranti - nave Open Arms verso la Spagna. Ministro maltese contro Salvini : “La smetta con le bugie” : “Benvenuti. È il capitano che parla. Siamo diretti in Spagna“. Con l’annuncio a bordo del comandante Marco Martinez finisce l’attesa per la nave della ong spagnola Open Arms, che attraccherà in Spagna dopo il no dell’Italia. L’imbarcazione ha salvato 59 Migranti nel Mediterraneo: 50 uomini, cinque donne e quattro minorenni. Una vicenda che scatena lo scontro a distanza tra Salvini e il suo omologo ...

Nuovo caso Ong : Stop di Salvini a nave spagnola Open Arms : Il ministro dell'Interno su Twitter: 'Ha imbarcato una cinquantina di immigrati in acque libiche. Il porto più vicino è Malta, si scordino di arrivare in un porto italiano' -

Salvini : “La nave Open Arms ha imbarcato 50 migranti - si scordino i porti italiani” : Secondo il ministro dell'Interno la ong "ha imbarcato profughi prima di una motovedetta libica in zona. Basta con la mafia del traffico di uomini". Nel frattempo diventa un atto formale il provvedimento di chiusura dei porti "anche per rifornimenti". Toninelli: “Disposto per motivi di ordine pubblico”.Continua a leggere

Migranti - Salvini : "nave Open Arms mai in Italia". Fico : "Io non chiuderei i porti" : Il ministro dell'Interno insiste con la linea dura. La Ong spagnola replica: "Continuiamo a proteggere il diritto alla vita degli invisibili"

Migranti : Salvini stoppa nave spagnola Open Arms : "Mai in Italia" : Scoppia un nuovo caso Ong sul fronte dei Migranti: il ministro dell'Interno Matteo Salvini stoppa la spagnola Open Arms, e lo annuncia su Facebook. "La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola - scrive Salvini - si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima dell’intervento di una motovedetta Libica in zona, ha in tutta fretta imbarcato una cinquantina di immigrati a bordo. Questa nave si trova in ...

Migranti - nave Open Arms : divieto di attracco nei porti italiani. Toninelli : “Disposto per motivi di ordine pubblico” : I porti chiusi per ora annunciati solo a parole diventano per la prima volta un atto formale. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha disposto “il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Open Arms“. Un comunicazione che arriva “in ragione della nota formale che mi giunge dal Ministero dell’Interno e che adduce motivi di ordine pubblico“, ha spiegato lo stesso Toninelli. Matteo ...