La nascita di un pianeta catturata in un’immagine : (foto: ESO/A. Müller et al. Il nuovo pianeta è il punto luminoso a destra del centro) Anche i pianeti nascono. Un gruppo di astronomi del Max Planck Institute for Astronomy ad Heidelberg, in Germania, ha catturato le immagini della formazione di un nuovo esopianeta, dunque esterno al Sistema Solare, che ruota intorno alla giovane stella nana PDS 70 a circa 370 anni luce da noi. Ma come si fa a fotografare la nascita di un pianeta? I ricercatori ...