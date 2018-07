La Lega | «Sequestro fondi attacco a democrazia» Appello a Mattarella

Sequestro dei fondi della Lega. Matteo Salvini incontrerà Sergio Mattarella : “Un gravissimo attacco alla democrazia per mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano. Un’azione che non ha

Lega - i dirigenti fanno quadrato dopo l’autorizzazione al maxi sequestro. Centemero : “In cassa solo 300mila euro” : “Sul conto della Lega 300mila euro, non di più” assicura il tesoriere Giulio Centemero nel tentativo di placare il polverone. Impresa non facile, però. Ad alzare una nuova folata di polemiche è stato il deposito da parte della cassazione delle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 12 aprile ha autorizzato il sequestro delle somme future che entrano nelle casse della Lega, fino al raggiungimento dei 49 milioni che secondo i ...

Lega - sequestro solo con sì del Riesame : 18.23 "Il dato tecnico è che questa decisione è eseguibile a condizione che la sentenza del Riesame segua il principio affermato dalla Cassazione".Non aggiunge altro il capo procuratore di Genova, Francesco Cozzi,sul pronunciamento della Suprema Corte che autorizza il sequestro dei beni della Lega, fino a 49 milioni, per presunte irregolarità nell'utilizzo di fondi pubblici. "Dichiarazioni non ne faccio,figuriamoci in un caso del genere" ...

Sequestro Conti Lega - dopo Cassazione attesa decisione del Riesame : Sequestro Conti Lega, dopo Cassazione attesa decisione del Riesame Secondo il procuratore di Genova, la decisione di raccogliere somme fino ad arrivare a 49 milioni di euro diventerà esecutiva "a condizione che vengano seguiti i principi affermati dalla Suprema Corte”. Salvini: "Siamo ...

L'inchiesta che ha portato al sequestro dei beni della Lega - spiegata : L'inchiesta, deflagrata nel 2012, riguarda il periodo tra il 2008 e il 2010, anni durante i quali, si legge sul Fatto Quotidiano , sarebbero stati presentati rendiconti irregolari al Parlamento per ...

La Cassazione ordina il sequestro dei 49 mln che la Lega deve allo Stato. Salvini : un processo politico' : Per la procura di Genova sarebbero frutto della truffa allo stato sui rimborsi elettorali per cui Bossi è stato condannato in primo grado. 'È evidente che diamo fastidio' dice il leader della Lega ...