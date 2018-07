La Lega evoca il complotto giudiziario | Quella sentenza è un attacco alla

A Torino il capogruppo della Lega Fabrizio Micca ha chiesto di revocare la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano : Dopo la scorta, anche la cittadinanza onoraria . Sulla scia delle parole del ministro Salvini a proposito dell'eventualità di ritirare la protezione statale a Roberto Saviano , ora la Lega di Torino torna a chiedere la revoca del riconoscimento conferito allo scrittore nel 2008. La richiesta è del capogruppo del Carroccio in Sala Rossa, Fabrizio Ricca, che ci aveva già provato nel 2014, e che ora ha presentato una mozione per ...

Russiagate - Legale Trump evoca la grazia : 00.33 "Quando tutto sarà finito le cose potrebbero essere ripulite con qualche grazia presidenziale".Così il legale di Trump nel Russiagate,Rudy Giuliani, poche ore dopo che l'ex capo della campagna elettorale del presidente Usa,Manafort, si è visto sostituire gli arresti domiciliari col carcere per aver tentato di manipolare alcune testimoni. "Non ci sono prove che giustifichino l' arresto -sottolinea- questo tipo di indagine non dovrebbe ...