La Lega chiede un incontro a Mattarella | per il sequestro dei conti

La Lega chiede un incontro a Mattarella : «Il sequestro dei fondi è un attacco alla democrazia» : Scontro Carroccio-Csm. Di Maio: «Lo scandalo riguarda Bossi, non Salvini. Ma è una sentenza e va rispettata». Pd: «Grave tirare in ballo il Colle»

Legale Contrada : "Chiederemo i danni per l'errore giudiziario" : "E' un processo infinito per Bruno Contrada. Che non è neppure indagato ". Così l'avvocato Stefano Giordano, Legale di Bruno Contrada , l'ex 007 che nei giorni scorsi ha subito una perquisizione nell'...

Sequestro fondi - la Lega chiede incontro a Mattarella : «Attacco alla democrazia» L’Anm : «I magistrati non fanno politica» : Fonti della Lega: «Vogliono mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano». Il Csm: «Parole non accettabili». Maritati (Anm): «Sentenze vanno rispettate»

Fondi Lega - Umberto Bossi : 'I soldi? Chiedete ai Servizi' - : Il senatore ha risposto così alla domanda sui rimborsi elettorali finiti nelle casse del Carroccio tra il 2008 e il 2012

Fondi Lega - Umberto Bossi : "I soldi? Chiedete ai Servizi" : Fondi Lega, Umberto Bossi: "I soldi? Chiedete ai Servizi" Il senatore ha risposto così alla domanda sui rimborsi elettorali finiti nelle casse del Carroccio tra il 2008 e il 2012 Parole chiave: Lega ...

Sentenza sui fondi al partito - la Lega chiede un incontro a Mattarella 'Messi fuorilegge come in Turchia' : 'Evidentemente le sentenze vanno rispettate in qualunque Paese democratico del mondo. Si possono criticare le sentenze ma non attaccare i giudici, perché questo è contrario al principio di ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella dopo la sentenza della Cassazione. L'escalation di Salvini : dopo l'attacco alla magistratura per la decisione della Cassazione di sequestrare i propri conti "ovunque si trovino", la Lega fa un salto di qualità e arriva a tirare in ballo Sergio Mattarella. Con un quadro davvero irrituale in cui c'è un leader di partito, nonché ministro dell'Interno e vicepremier, che chiede al Capo dello Stato, che è anche presidente del Consiglio superiore della magistratura, di intervenire su ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella : «Sequestro fondi attacco a democrazia» : Fonti del Carroccio: «Vogliono mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano». Il Pd: «È grave tirare in ballo il Colle»

Il Decreto Dignità divide il governo giallo-verde. La Lega chiede i voucher per l'agricoltura e studia modifiche sui contratti a tempo : Le imprese chiedono alla Lega di fermarsi. E se parte dell'elettorato di Matteo Salvini va in allarme è un chiaro segnale che crea più di qualche imbarazzo tra i parlamentari del Carroccio. Il Decreto Dignità, primo provvedimento politico targato giallo-verde, è già motivo di discussione e di divisioni all'interno del governo, nonostante le dichiarazioni ufficiali. Luigi Di Maio non può retrocedere ...

Sequestro conti - la Lega chiede un incontro a Mattarella : "Grave attacco alla democrazia" : "Si tratta di un gravissimo attacco alla democrazia per mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano", è la linea del Carroccio dopo che la Cassazione ha chiesto il Sequestro di 49 milioni di euro, "frutto della truffa allo Stato per la cui è stato condannato in primo grado Umberto Bossi"

Lega chiede incontro Mattarella : attacco giudiziario per fermarci : È una sentenza politica senza senso giuridico". La Lega "non ha paura, c'è clima di grande tranquillità e serenità anche se c'è la consapevolezza che ci vogliono impedire di lavorare ed esistere".L'...

Sequestro conti - la Lega chiede un incontro a Mattarella : 'Colpita la democrazia' : E' una sentenza politica senza senso giuridico. Il partito non ha paura, c'è un clima di grande tranquillità e serenità anche se con la consapevolezza che ci vogliono impedire di lavorare ed esistere"...

"Attacco a democrazia" - Lega chiede incontro con Mattarella : La Lega è pronta a dare battaglia. All'indomani della sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di qualsiasi somma di denaro riferibile al Carroccio fino a raggiungere 49 milioni di euro , ...

Sequestro fondi - la Lega chiede incontro a Mattarella : «Attacco alla democrazia» : «Vogliono mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano», dicono fonti della Lega. Il partito vuole chiedere un incontro al Capo dello Stato Mattarella