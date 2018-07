La Lega chiede un incontro a Mattarella | «Sequestro fondi attacco a democrazia»

Il Decreto Dignità divide il governo giallo-verde. La Lega chiede i voucher per l'agricoltura e studia modifiche sui contratti a tempo : Le imprese chiedono alla Lega di fermarsi. E se parte dell'elettorato di Matteo Salvini va in allarme è un chiaro segnale che crea più di qualche imbarazzo tra i parlamentari del Carroccio. Il Decreto Dignità, primo provvedimento politico targato giallo-verde, è già motivo di discussione e di divisioni all'interno del governo, nonostante le dichiarazioni ufficiali. Luigi Di Maio non può retrocedere ...

Sequestro conti - la Lega chiede un incontro a Mattarella : "Grave attacco alla democrazia" : "Si tratta di un gravissimo attacco alla democrazia per mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano", è la linea del Carroccio dopo che la Cassazione ha chiesto il Sequestro di 49 milioni di euro, "frutto della truffa allo Stato per la cui è stato condannato in primo grado Umberto Bossi"

Mafia : Legale Contrada - chiederemo i danni per l'errore giudiziario : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Agiremo per la riparazione per l'errore giudiziario subito da Bruno Contrada. Non abbiamo ancora quantificato il danno ma certo ammonta a svariati milioni di euro. E' stata scontata interamente una pena che non doveva essere eseguita". Lo dice l'avvocato Stefano Giorda

Cassazione chiede sequestro soldi Lega - il Pd attacca : “Per Salvini è finita la pacchia” : Dopo la richiesta della Cassazione di sequestrare i soldi della Lega, il Partito Democratico passa all'attacco: "Per Salvini è finita la pacchia", afferma Andrea Marcucci. Ettore Rosato rincara la dose: "Nessuno può essere fuori dalla legge tanto meno se governa il paese". Matteo Orfini chiama in causa Di Maio: "È un problema per il M5s o non fa niente?".Continua a leggere

Fango nel mare di Paola : Legambiente chiede controlli : Legambiente Calabria rende noto che il mare di Paola (CS) “nei giorni scorsi a seguito delle giornate di pioggia si è presentato sporco con evidenti e presumibili sversamenti di fanghi di depurazione“. “Probabilmente si è davanti ad un illecito e se è tale ne va accertata la responsabilità per la sua gravità e vanno puniti quanti si sono resi rei di tale atto criminale, in quanto non è ammissibile continuare a guardare ed ...