La gara Salvini-Di Maio

Salvini in Libia : "Hotspot a Tripoli - non in Italia"/ Ultime notizie - migranti : "garantiremo aiuti economici" : Salvini in Libia: "Hotspot a Tripoli, non in Italia". Il ministro dell'interno al lavoro per affrontare il problema migranti col collega libico: "garantiremo aiuti economici"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:52:00 GMT)

Matteo Salvini garantisce : “nessun numero sui caschi dei poliziotti” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini non è dell’avviso di mettere i numeri sui caschi dei poliziotti. Lo ha detto parlando

Salvini chiude i porti : «La nave Aquarius attracchi a La Valletta». Conte : Malta non garantisce soccorsi : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo (tra cui 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte). La replica: non siamo competenti sul caso....

Governo : Nencini - Salvini garantisca imparzialità istituzioni : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Il ministro dell’Interno continua a battere l’Italia in campagna elettorale. Ieri era a Brindisi, dove si vota per il rinnovo del comune. è la prima volta, nella storia della Repubblica, che il titolare della sicurezza nazionale e garante dell’imparzialità delle istituzioni statali si getta a capofitto nella bagarre. Dovrebbe stare un passo indietro a tutela di tutti. E ...

"Sull'Iva non si tratta". Confcommercio chiede garanzie a Salvini e Di Maio. Mattarella chiede "sforzi" per "consolidare la fiducia" : C'è un tema centrale che domina l'Assemblea annuale di Confcommercio: l'aumento dell'Iva. Scongiurarlo è quello che chiedono a gran voce i commercianti, è quanto il nuovo Governo sta assicurando negli ultimi giorni (ma senza ancora dire come), ed è quanto chiede una delegazione di Padova che ha inscenato un flash mob davanti alla sede: "Sangalli, siamo con te" c'è scritto sulla scritta a sostegno del presidente ...

"Così Conte può salvare l'Italia Una garanzia Savona in squadra" "Sulla Russia Trump come Salvini" : Il politologo americano Edward Luttwak ad Affaritaliani.it: "Il nuovo governo ha come ministro Paolo Savona, il quale ha l'idea che l'euro non è una religione e gli italiani devono fare il calcolo tra i costi e i benefici..." Segui su affaritaliani.it

Salvini da Berlusconi ad Arcore : garanzie su programma e aziende : Lungo faccia a faccia tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ad Arcore. Un incontro «cordiale», nel quadro dei rapporti nel centrodestra. Il Cavaliere ha chiesto rassicurazioni al leader...

Centrodestra - faccia a faccia ad Arcore fra Berlusconi e Salvini. Il leader di FI vuole garanzie su giustizia e telecomunicazioni : È rimasto tagliato fuori dalla formazione del governo, nei sondaggi è sempre più lontano dal Carroccio e nella coalizione di Centrodestra il suo partito sarà l’unico a votare no alla fiducia (Fratelli d’Italia va verso l’astensione). Ma Silvio Berlusconi non molla. E chiede conto a Matteo Salvini di quel “via libera” che ha permesso a Movimento 5 stelle e Lega di dare vita all’esecutivo Conte. Nella mattinata ...

Governo : Salvini - Savona garanzia più di Giorgetti - 2 - : E non si può dire no a un ministro -si può chiamare Pippo, Pluto, Paperino- perché non ha la condivisione del mondo dei mercati, della finanza, dello spread e delle capitale europee'. Per il leader ...

Governo : Salvini - Savona garanzia più di Giorgetti (2) : (AdnKronos) – “Né io né lui – dice Salvini rispondendo alle domande su Giorgetti ministro – ci sentivamo in grado di avere lo stesso standing, la stessa forza, la stessa energia, le stesse relazioni del prof. Savona. E non si può dire no a un ministro -si può chiamare Pippo, Pluto, Paperino- perché non ha la condivisione del mondo dei mercati, della finanza, dello spread e delle capitale europee”. Per il leader ...

**Governo : Salvini - Savona garanzia più di Giorgetti** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “La lealtà vale più di una poltrona, Savona era la massima garanzia di riuscire a contrattare condizioni vantaggiose per l’Italia in Europa, più di chiunque altro. Più di me e di Giorgetti sicuramente”. Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, risponde a chi gli chiede perché non abbia mediato accettando la nomina di Giorgetti al Mef al posto di Savona. L'articolo **Governo: Salvini, ...