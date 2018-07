La Fondazione Carla Fendi premia i fisici Higgs | Englert e Gianotti a Spoleto61

meteoweb.eu

: #Parma, Carla Di Francesco nuova presidente della Fondazione ... - La Repubblica La RepubblicaParma, Carla Di Franc… - AboutParma : #Parma, Carla Di Francesco nuova presidente della Fondazione ... - La Repubblica La RepubblicaParma, Carla Di Franc… - rep_parma : Parma, Carla Di Francesco nuova presidente della Fondazione Toscanini [news aggiornata alle 09:40] - Nico_Uff_Stampa : RT @INFN_: Dall'1luglio @festivalspoleto ospita, nell’ambito della mostra “Il mistero dell’origine', “La Scienza”: un’installazione artisti… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) La, nata per dare contributo e sostegno alla cultura oggi, dopo la scomparsa della fondatrice e per sua volontà, sotto la guida di Maria Teresa Venturini, ha iniziato un nuovo percorso focalizzandosi sulla scienza e sulla filantropia. «Nella società attuale, con una forza centrifuga che riduce in pochi istanti ogni stabilità, l’obiettivo è quello di lavorare sul lungo periodo, sostenendo progetti e collaborazioni internazionali che verranno selezionati con l’avallo di esperti dei due campi» dichiara la Presidente. Main partner del Festival, laa Spoleto organizza e promuove una serie di eventi che testimoniano il nuovo interesse per la scienza. Quest’anno il Premio, giunto alla sua settima edizione, sarà consegnato da Maria Teresa Venturinia tre importanti personalità del mondo scientifico: Peter, François ...