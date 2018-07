La fake news che spopola sul Web | concerto dei Pink Floyd un porto libico

India - massacrati e uccisi per fake news su WhatsApp/ Video - “bambini rapiti” : bufala provoca ondata omicidi : India, massacrati e uccisi per delle fake news circolate su WhatsApp: cosa sta succedendo in alcuni stati Indiani, il Video choc. "Bambini rapiti": bufala provoca ondate di omicidi(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Xylella - il ministro Centinaio contro Grillo : “Non è una fake news - la settimana prossima andrò in Puglia” : “Non è una fake news, a Grillo hanno già risposto i tecnici e chi di dovere, la mia risposta sarà sul campo”. È intervenuto anche il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio nella querelle sollevata dal garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo sulla reale tenuta scientifica della Xylella fastidiosa. In estrema sintesi, secondo un post pubblicato il primo luglio sul blog del comico genovese non c’è un nesso ...

Come si sconfiggono le fake news? : (Photo by Jessica Kourkounis/Getty Images) È passato un anno e mezzo dalla vittoria di Donald Trump, ma quale sia stato il ruolo giocato dalle fake news nell’elezione di uno dei più improbabili presidenti degli Stati Uniti (o nella vittoria della Brexit, per fare un altro esempio) è ancora un tema ampiamente dibattuto. “Un recente studio ha sottoposto a un campione di elettori americani una serie di notizie attendibili e di bufale, chiedendo in ...

L’antidoto alle fake news : La fiction – insomma: roba inventata – ha nei secoli goduto di pessima fama. I romanzi erano considerati poco seri, addirittura dannosi per le menti suggestionabili, donne e fanciulli in prima fila (accadeva molto prima che si stanziassero fondi e si organizzassero manifestazioni per educare i giova

Xylella - il commissario Ue Andriukaitis a Grillo : 'Basta fake news' : La Xylella 'è una grave malattia vegetale che uccide gli ulivi. Zero fakenews'. Così, in un tweet, il commissario alla salute e alla sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis ha risposto a un post - a ...

Xylella - il Commissario Ue a Grillo : “No alle fakenews - è una malattia seria” : “Leggo oggi sul blog di Beppe Grillo, ‘nessun legame scientifico tra ulivi e Xylella’. Nella mia mente un flashback: 2015, luglio, in piedi in un campo di ulivi morenti in Puglia. Straziante davvero. La Xylella è una seria malattia che uccide gli ulivi. No fakenews. Mi dispiace amico”. E’ la risposta del Commissario Ue alla Salute e alla sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis, che respinge le affermazioni ...

"La Xylella è una bufala" - Grillo fa infuriare la Puglia. Il commissario Ue : "Basta fake news" : "La malattia degli ulivi è stata fabbricata ad arte dalla destra alla sinistra": è il contenuto del post sul blog del leader pentastellato che attacca anche Natalia Aspesi. I consiglieri regionali vogliono denunciarlo

Renzi e la bufala sul fratello : "Ex portaborse? Fa il medico"/ "fake news stupida e assurda da 40mila like" : Renzi e la bufala sul fratello: "Ex portaborse? Fa il medico". E poi spiega: "Fake news su pagina che tifa Lega e Salvini". Le ultime notizie sull'ex premier e segretario del Pd

Renzi denuncia fake news sul fratello : serve battaglia di civiltà : Roma, 2 lug. , askanews, Un uomo intorno ai 40 anni, camicia bianca e calice di vino in mano: la didascalia recita: 'Lui è Gianni Renzi, fratello ed ex portaborse di Matteo Renzi. 53mila euro al mese, ...

Pd - Renzi : "Cambio casa - ora guadagno di più"/ "Web pieno di spazzatura - chiederò risarcimento per fake news" : Renzi verso Assemblea Pd: "Ancora colpa mia?". E sulla villa da 1,3 milioni di euro: "Serve il permesso del Fatto Quotidiano?". Le ultime notizie sull'ex premier e segretario

"Foto del bambino migrante morto è fake news" - ma è bufala/ Lite Olivieri Toscani a Uno Mattina : "Mostratela!" : "La foto del bambino migrante morto è falsa", ma è una fake news. La nuova bufala complottista e negazionista: le immagini, infatti, sono drammatiche e reali. Le ultime notizie

