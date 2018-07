La Cittadella del cinema | della musica e dei libri

Calciomercato Cittadella - preso il portiere Maniero dal Palermo : Cittadella - Il Cittadella ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo per l'arrivo in maglia granata del portiere Luca Maniero " . Classe 1995, nato a Padova, l'estremo difensore "farà parte fin da ...

Atalanta - Varnier in prestito dal Cittadella : Atalanta ha ufficializzato l’accordo con li Cittadella per l’acquisizione in prestito con obbligo di riscatto del giocatore Marco Varnier. Nato a Padova l’8 giugno 1998, il nuovo acquisto nerazzurro è cresciuto prima nelle giovanili del Padova e poi in quelle del Cittadella con cui nella stagione 2015-2016 ha vinto da protagonista lo scudetto Berretti. Nella stagione 2017-2018 ha contribuito in modo importante ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Varnier in prestito dal Cittadella : BERGAMO - Marco Varnier approda dal Cittadella all' Atalanta : prestito con obbligo di riscatto per il difensore classe 1998. Questo il comunicato del club bergamasco: "Atalanta B.C. comunica di aver ...

Calciomercato Atalanta - preso Varnier dal Cittadella. Vanja Milinkovic-Savic alla Spal : Si muove il Calciomercato di Serie A. L'Atalanta, in particolare, continua a lavorare sui giovani. Dopo aver già preso Bettella dall'Inter, Reca dal Wisla Plock e Tumminello dalla Roma, la società ...

Modelli del lavoro - incontro in Cittadella : 'Ben vengano le nuove opportunità in tema di organizzazione del lavoro che includono strumenti per garantire un adeguato equilibrio tra tempi di lavoro e tempi individuali: le stiamo prevedendo nel ...

Milano. I muri della Cittadella degli Archivi si arricchiscono di nuove opere : I muri della Cittadella degli Archivi si arricchiscono di nuove opere. A un anno di distanza dall’inizio del progetto “La

LAURYN HILL/ Al festival Cittadella di Parma esplode "the real hip hop" : Una sola data italiana per la regina dell'hip hop più autentico, LAURYN HILL, che ha fatto ballare migliaia di persone al festival Cittadella di Parma. PAOLO VITES(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 06:17:00 GMT)ROOSEVELT COLLIER/ "Exit 16": il Jimi Hendrix della pedal steelSPILLO/ Young Signorino e Sferaebbasta vanno a fare la maturità: il revisionismo del presente

Incontro Sunia-Aterp alla Cittadella : La neo Segretaria regionale del SUNIA Calabria, D.ssa Mimma Pacifici, ha incontrato, nella sede della Cittadella regionale a Catanzaro, il Commissario Straordinario di ATERP Calabria ing. Amborgio ...

Parma - vivere il solstizio d’estate al Cittadella Music Festival : Dal 21 al 23 giugno Parma, Capitale italiana della Cultura 2020, ospita una nuova manifestazione di carattere internazionale in una location d’eccezione che ritorna a vivere dopo anni di silenzio: La Cittadella, fortezza monumentale, innalzata alla fine del ‘500 per volontà del duca Alessandro Farnese, con un parco nel centro della città emiliana e nel cuore dei suoi abitanti. Il Maestro Ennio Morricone, Ms. Lauryn Hill, Apparat, 2ManyDjs, ...

Torino - inaugura la nuova area archeologica della Cittadella : stata mostrata oggi alla stampa la nuova area archeologica della Cittadella di Torino, la cui inaugurazione ufficiale avverrà domenica 24 giugno. Presente anche Francesca Leon, assessore alla Cultura ...

Calciomercato Cagliari - incontro col Cittadella per Varnier e Kouamè : Cagliari - Nelle prossime ore il Cagliari incontrerà il Cittadella per parlare di due giovani che hanno fatto molto bene in Serie B. Lo spunto al diesse Carli l'ha dato Marco Varnier , 20 anni, ...

Da Morricone a Lauryn Hill - al via a Parma il Cittadella Festival : A sostenere la manifestazione Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano due dei marchi più rappresentativi del Made in Italy e più apprezzati al mondo: all'interno dell'area della Cittadella pubblico,...

Calciomercato Cittadella - ha rinnovato il capitano Iori : Cittadella - Il Cittadella , attraverso un comunicato, ha annunciato il rinnovo del contratto con il capitano Manuel Iori , che sarà granata anche nel prossimo campionato di Serie B. Nell'ultima ...

Caso Parma - le ultime novità sull’indagine legata agli “sms” ai calciatori del Cittadella : Parma al centro di un’inchiesta a causa di alcuni sms finiti nel mirino dopo la denuncia dei dirigenti del Cittadella Il Caso Parma sembra viaggiare verso l’archiviazione. E’ questa la notizia trapelata nelle ultime ore dalla Gazzetta dello sport, dopo l’inchiesta che ha visto coinvolto il club emiliano a seguito di alcuni sms di Ceravolo e Calaiò ai calciatori del Cittadella. Il tono di tali messaggi è stato ironico ...