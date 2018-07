La Cassazione ha ordinato di sequestrare 49 milioni alla Lega

agi

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Si può andare avanti con i sequestri sui conti delladi Matteo Salvini: la richiesta avanzata "in corso di esecuzione" dai pm di Genova di estendere "l'originario provvedimento cautelare", finalizzato"confisca diretta" di 48.969.617 euro, anche alle somme "affluite in un momento successivodata di esecuzione del decreto di sequestro del 4 settembre 2017" sui conti e depositi riferibiliNord "non comporta novazione". Lo scrive la seconda sezione penale della, spiegando perché nella camera di consiglio del 12 aprile scorso decise di accogliere il ricorso dei pm genovesi contro il 'no' del tribunale del Riesame del capoluogo ligure di fronteloro istanza di poter andare avanti con i sequestri in relazione alle somme che verranno depositate sui conti del ...