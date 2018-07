La bufala dei migranti pronti a salpare per l'Italia con la foto del concerto dei Pink Floyd : Sui social da qualche giorno è spuntato un post che recita: “Porto libico. Non te le faranno mai vedere queste immagini. Sono tutti pronti a salpare in Italia”. La foto che avvalorerebbe l'esempio di controinformazione però è quella del concerto del 15 luglio 1989 dei Pink Floyd a Venezia. Il post però ha ricevuto ben 9mila condivisioni, diventando presto virale, con commenti indignati ...

La maxi-bufala web : 'Migranti pronti a partire dalla Libia'. Ma è la foto dei Pink Floyd a Venezia : La foto bufala dei migranti pronti a salpare da un porto libico da oltre dieci milioni di condivisioni su Facebook. E' solo l'ultimo preoccupante caso di fake news dove in una pagina è stata ...

La bufala dei migranti pronti a sbarcare in Italia : "Porto Libico..NON TE LE FARANNO MAI VEDERE QUESTE IMMAGINI..SONO TUTTI pronti A SALPARE IN Italia". La foto di uno show unico e irripetibile trasformata in una delle , troppe, bufale in circolazione ...

Cottarelli - la bufala dell'austerità e i moltiplicatori da libro dei sogni : L'austerità italiana è iniziata nel dicembre 2011 ed è finita nel 2012. Da allora, il ritorno di governi politici ha riportato in campo una politica moderatamente espansiva. Ma senza la cura-Monti, fatta di riforma delle pensioni, Imu e tagli per 2,4 punti di Pil , quasi 40 miliardi di euro, oggi il debito pubblico sarebbe vicino al 142% ...

Ecco perché la bufala dei numeri arabi nelle scuole italiane non sta in piedi - stop condivisione : Impossibile non commentare l'ultima bufala dei numeri arabi nelle scuole italiane. In queste ore un post Facebook della pagina satirica PiùEuropa ShitPosting ha avuto un numero talmente elevato di condivisioni e interazioni da rendere necessaria una precisazione categorica, anche se per molti pure scontata. Ma si sa, sul social network, anche le ovvietà (se alimentate da beceri pregiudizi) alimentano tormentoni e catene senza senso. Qual è ...

La nuova teoria dei terrapiattisti : 'L'Australia è una bufala - non esiste' : Diffondete la verità nel mondo: l'Australia non esiste, è solo una copertura per nascondere uccisioni a sangue freddo di oltre 100mila persone. Non è giusto, e noi non lo accetteremo mai. Lottate per ...

Governo - Di Maio : “Scusa dei mercati è una bufala. Con Cottarelli vergognoso unicum nella storia della Repubblica” : “Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana”, con “il Presidente che ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e di non fare andare al Governo una forza politica che ha preso 11 milioni di voti. Un Governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta grazie al contratto siglato con la Lega”. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, in un video postato su ...

“Il Presidente non ha margine nella scelta dei ministri” : la bufala di Toninelli sui poteri di Mattarella : Danilo Toninelli, capogruppo del Movimetno 5 Stelle al Senato, attribuisce al costituzionalista Costantino Mortati parole scritte invece da Temistocle Martines nel suo manuale di Diritto Costituzionale. Martines specifica, in un paragrafo non riportato da Toninelli, che “un ruolo attivo e propositivo può tuttavia essere assunto, con somma cautela, dal Presidente della Repubblica in caso di 'crisi di sistema' e può coinvolgere, in misura più o ...

“Nadia Toffa è morta” : la bufala choc che scatena la furia dei fan : Sembra incredibile (e a dir poco vergognoso) quello che è successo nelle ultime ore sui social network. Non è la prima volta, purtroppo, e il pensiero va subito a come mettere un freno a certe voci. Un augurio, più che altro. Protagonista dell’ultima vergogna social, Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene. Ecco, allora, il post choc apparso sul web: “Non c’è la fatta – si legge – Morta Nadia Toffa, addio alla ...