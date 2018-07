Kodi | cos’è e come funziona

chimerarevo

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Si sente sempre più spesso parlare di, di cos’è e(soprattutto perché molti lo associano allo streaming dei contenuti). In questo articolo cercheremo di spiegarvi tutto sulla nota e famigerata applicazione multi-piattaforma, tanto amata da pirati e non. Così che anche voi possiate avere un’idea chiara delle potenzialità di questo ottimo software. Ecco un rapido indice del nostro approfondimento: Cosa è? Cosa può faresi installa? Quali sono i migliori dispositivi per usaredi impostain italiano? Gli addon dicosa sono?si installano gli addon suè legale o illegale?fanno i pirati ad utilizzareper vedere i canali pay? Lo streaming suscattava in crash all’avvio Cosa èè un software open source multipiattaforma, seguito del progetto ...