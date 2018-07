Kendall per Longchamp e le altre campagne Autunno-Inverno 2018 2019

vanityfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Collezionisti di oggetti che dedicano la vita a un solo scopo, amiche legate da un’amicizia indissolubile, alieni protagonisti di fumetti che arrivano dal loro universo anni Sessanta per conquistare la terra con il loro stile bon ton, rivoluzionarie dallo stile deciso e dalle frasi taglienti che prendono spunto dal cinema francese per parlare di moda e libertà. Sono questi i protagonisti delle, che raccontano una moda sempre più collegata alle persone, in cui abiti e accessori sono strumento per esprimere concetti, raccontare mondi, entrare dentro a spazi privati. LEGGI ANCHELePrimavera EstateLo è quella di, che sceglieJenner come protagonista per consacrare definitivamente il passaggio del brand da marchio di accessori a lifestyle label, con abiti che rubano, quasi, la scena alle borse. Lo è quella di Gucci, che ...