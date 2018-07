calcioweb.eu

: #Matuidi chiama #Ronaldo: «Lui alla #Juventus? Sarebbe fantastico» - tuttosport : #Matuidi chiama #Ronaldo: «Lui alla #Juventus? Sarebbe fantastico» - PremiumSportHD : #premiumsport #Juventus - #Matuidi: '#Ronaldo? Sarebbe fantastico ma per ora è solo una voce'. - juventusfc : Chi avrà urlato più forte tra @MATUIDIBlaise e @RodriBentancur? ?? -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) L’arrivo di Cristiano Ronaldo allabello, fantastico per il club”. Dal ritiro della Francia ai Mondiali in Russia, Blaisenon nasconde la soddisfazione nel caso la “suggestione” CR7 – come l’ha definita la– diventasse realtà. “Ne ho sentito parlare, ma per il momento è solo una voce – ha detto il centrocampista bianconero in conferenza stampa nel ritiro della Francia -.bello avere uno dei migliori giocatori al mondo alla, ma oggi sono con la Francia e abbiamo altre cose a cui pensare”. Ovvio che il riferimento sia alla sfida di venerdì contro l’Uruguay, in cuinon giocherà perché squalificato. La Celeste sarà condizionata dalla probabile assenza di Cavani? “La verità è che la nazionale dell’Uruguay non è la stessa senza di lui – ha ...