Juventus | in Spagna insistono | Cristiano Ronaldo cerca casa a Torino

Cristiano Ronaldo-Juventus : CR7 cerca casa a Torino da settimane - l’indiscrezione dalla Spagna : Cristiano Ronaldo cerca casa a Torino: l’indiscrezione dalla Spagna che fa sognare i tifosi della Juventus Da giorni ormai non si fa altro che parlare della clamorosa bomba di mercato secondo la quale Cristiano Ronaldo sarebbe vicinissimo ad un accordo con la Juventus. I tifosi bianconeri sono in fibrillazione in attesa di un chiarimento, che smentisca o confermi una volta per tutte questi rumors. Intanto, dalla Spagna arrivano ...

Juventus - dalla Spagna : accordo raggiunto con il Real Madrid per CR7 : Juventus- Secondo quanto riportato dell’odierna edizione di “AS“, Juve e Real Madrid avrebbero raggiunto l’accordo per il passaggio in bianconero di CR7. Il club spagnolo avrebbe accettato l’offerta da 100 milioni di euro per l’attaccante portoghese. 100 milioni equivalenti alla clausola rescissoria, valida solo per l’Italia. FERRI CORTI CON PEREZ Come riporta “Marca“, Ronaldo avrebbe ...

Cristiano Ronaldo Juventus - news Spagna e Portogallo : rassegna stampa : LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI SPORTIVI SPAGNOLI E PORTOGHESI SULLA TRATTATIVA CR7 - Cristiano Ronaldo Juventus / La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani spagnoli e portoghesi in merito alla trattativa Cristiano Ronaldo-Juventus...

Dalla Spagna - Juventus-Cristiano Ronaldo si fa : il Real ha detto sì : JUVENTUS- CRISTIANO Ronaldo- Clamorosa indiscrezione trapelata Dalla Spagna. Secondo quanto riportato da “Marca” e da “La Sexta”, il Real Madrid avrebbe detto sì all’offerta bianconera per CR7. Un sì definitivo, Florentino Perez avrebbe accettato la volontà di CR7 di lasciare Madrid. OFFERTA DA 100 MILIONI Come riporta “La Sexta”, il Real Madrid Madrid avrebbe accettato […] L'articolo Dalla Spagna, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus?/ Calciomercato - in Spagna sicuri : "Via dal Real Madrid per 100 milioni" : La Juventus pensa a Cristiano Ronaldo: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:08:00 GMT)

Juventus - clamoroso dalla Spagna : Cr7 ha detto sì. Follia Agnelli : 30 milioni a stagione : CR7 HA detto Sì- Secondo quanto riportato da “Marca” e come evidenziato anche da “A Bola”, la Juventus sembrerebbe fare realmente sul serio per Cristiano Ronaldo. La prima pagina di “Marca” non ammette repliche: “La Juve fa sul serio per Cristiano Ronaldo”. All’interno del quotidiano si spiega la strategia della Juventus: 30 milioni a stagione […] L'articolo Juventus, clamoroso dalla ...

Bomba dalla Spagna : “la Juventus su Ronaldo : offerti 120 milioni - trattativa avviata” : Marca, il principale giornale spagnolo, oggi ha questo titolo in primissima pagina: “La Juventus fa sul serio per Cristiano Ronaldo“. “Il club campione d’Italia ha avviato la trattativa, offerti 4 anni di contratto e 120 milioni di euro al Real da subito, si tratta con CR7″, aggiunge il giornale. Ronaldo, inoltre, avrebbe garantito alla Juventus che ci potrà essere dal Real Madrid un sconto sulla sua clausola ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 3 luglio in DIRETTA : bomba dalla Spagna - Ronaldo alla Juventus? : Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 3 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato – La clamorosa indiscrezione dalla Spagna : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo - c’è già la prima offerta : Cristiano Ronaldo alla Juventus: dalla Spagna i clamorosi dettagli dell’operazione, c’è già l’offerta della società bianconera-- Cristiano Ronaldo è l’uomo più desiderato del momento, dalle donne sì, ma soprattutto dalle squadre di calcio che lo vorrebbero con sè dopo che ha fatto intendere di voler cambiare team, al termine della finale di Champions League. Il calciatore portoghese sembra quindi pronto a dire addio al Real Madrid e, ...

In Spagna mettono in guardia la Juventus : 'Il Napoli piomba su Kovacic' : TORINO - La Juventus non è sola nella corsa a Mateo Kovacic , questo lo si sapeva, ma c'è una novità: una delle concorrenti più pericolose sta in Italia . A rivelarlo è ' Marca ', secondo cui 'il ...

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : cash + due contropartite dal Barcellona per Pjanic [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul mercato in vista della prossima stagione, l’obiettivo del club bianconero è costruire una squadra in lotta anche per la Champions League, nelle ultime ore mosse in entrata. Ma non è tutto arrivano importanti novità anche dalla Spagna, una bomba clamorosa che conferma l’assalto del Barcellona a Miralem Pjanic, due contropartite per abbassare le pretese bianconere di 80 ...

Juventus - dalla Spagna : Cancelo ad un passo. Il Valencia abbassa le pretese : Cancelo ORMAI AD UN PASSO- Tutto pronto per il passaggio di Joao Cancelo alla Juventus. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Superdeporte“, la società bianconera sarebbe ormai ad un passo dal terzino portoghese. ARRIVA IL SI’ DEL Valencia Dopo il sì del giocatore, pronto a sposare totalmente il progetto bianconero, anche il Valencia sarebbe pronto […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: Cancelo ad un ...

Golovin alla Juventus/ Ultime notizie dalla Spagna : anche l'Arsenal sul giocatore : Golovin alla Juventus, il russo ci spera: la Serie A è un bel campionato, l'interesse mi onora. Dichiarazioni interessanti al termine di Russia Arabia Saudita ai Mondiali(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:44:00 GMT)

Cancelo alla Juventus/ I dirigenti del Valencia tornano in Spagna senza l'accordo coi bianconeri : Cancelo alla Juventus, il Valencia fissa il prezzo: 40 milioni cash, senza contropartite. La Juventus resta comunque in pole position per l'ex Inter degli spagnoli(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:09:00 GMT)