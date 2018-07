Juventus festeggia 90 anni Boniperti | “è il nostro dna”

La Juventus festeggia la “leggenda” Giampiero Boniperti : Giampiero Boniperti compie oggi 90 anni, un simbolo della Juventus omaggiato dalla società come ogni anno Giampiero Boniperti “è il nostro Dna, è tutti noi e insieme a lui, oggi soffiamo forte per spegnere 90 candeline”. Sono gli auguri del club bianconero per le 90 primavere della bandiera della Juventus. Sul sito del club le celebrazioni per l’importante traguardo raggiunto da Boniperti che ha legato la sua storia per ...

Shock Juventus - l’under 15 festeggia con cori da brividi : “Napoli usa il sapone” - il club interviene! [VIDEO] : La Juventus under 15 ha battuto i pari età del Napoli, lasciandosi andare a cori che dire vergognosi è dir poco: i dettagli “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone”, un coro che si commenta da solo. Ciò che è ancor più grave è che a cantare questa pessima sinfonia, siano stati i ragazzini della Juventus under 15. L’ignoranza imperante continua a sorprendere sempre più, chiaro il riferimento ai nazisti che con il ...

Jeep® e Juventus Women festeggiano il primo il tricolore 2017-2018 : Jeep festeggia un altro trofeo insieme alla Juventus, questa volta tocca alle donne laurearsi campionesse d’Italia Alla sua prima stagione nella serie A di calcio femminile, la Juventus conquista il titolo di Campionesse d’Italia, battendo ai rigori la formazione bresciana. Un trofeo importante che si aggiunge ai due trofei vinti dalla formazione maschile, ovvero il campionato di calcio Serie A TIM 2017-2018, per la settima volta ...

A Torino un tir dei tifosi della Juventus si è scontrato con i cavi del tram durante i festeggiamenti per lo Scudetto : cinque persone si sono ferite : Sabato sera, durante i festeggiamenti dei tifosi della Juventus a Torino per il 34esimo Scudetto, un tir sul quale stava festeggiando un gruppo di tifosi ha urtato i cavi elettrici del tram in corso Grosseto, all’angolo con via Chiesa della Salute. I The post A Torino un tir dei tifosi della Juventus si è scontrato con i cavi del tram durante i festeggiamenti per lo Scudetto: cinque persone si sono ferite appeared first on Il Post.

Juventus - due tifosi in gravi condizioni mentre festeggiavano lo scudetto. La ricostruzione - : Grave incidente durante i festeggiamenti a Torino dei tifosi della Juventus per il settimo scudetto vinto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, due tifosi bianconeri sono ricoverati in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto durante la festa scudetto. --Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, è più grave di quanto sembrasse in un primo momento il bilancio dell’incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo di tifosi della ...

Le foto dei festeggiamenti della Juventus : Per lo Scudetto e per l'ultima partita con la squadra di Stephan Lichtsteiner, Kwadwo Asamoah e soprattutto Gianluigi Buffon The post Le foto dei festeggiamenti della Juventus appeared first on Il Post.

La Juventus alza la Coppa - si festeggia lo scudetto : Buffon lascia i bianconeri - tutte le FOTO di una giornata da brividi [VIDEO] : 1/45 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli LIVE - la squadra di Allegri può festeggiare lo scudetto : Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli LIVE, la squadra di Allegri può festeggiare lo scudetto – Si conclude la 37^ giornata del campionato di Serie A, si può decidere la corsa scudetto, in particolar modo la squadra di Massimiliano Allegri può festeggiare già stasera, ai bianconeri basta un punto. La squadra di Maurzio Sarri proverà a mettere i bastoni tra le ruote nella trasferta contro la Sampdoria. Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli ...

Juventus - Cuadrado festeggia : "Lo Scudetto più bello - vincere così dà più gusto" : Ai microfoni di Premium Sport è intervenuto Juan Cuadrado , grande protagonista della stagione juventina: ' Scudetto a un passo? Siamo contenti, però dobbiamo ancora rimanere tranquilli perché ci ...