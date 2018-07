Juventus | Del Piero scrive a Boniperti | ' Lei è leggenda | buon compleanno Presidente'

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Ecco il parere del ct azzurro Mancini : Roberto Mancini, ct dell’Italia, è stato interpellato in merito al possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, affare che ha acceso il mercato “Sarebbe una cosa molto importante per il campionato italiano. Potrebbe essere l’inizio per tornare ai fasti di 15 anni fa quando tutti i campioni giocavano in Serie A”. Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ai microfoni del programma ‘Balalaika-Verso la ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - Mancini e Ferrara a Balalaika : il ‘sospetto’ dell’ex difensore bianconero : Si continua a parlare della trattativa tra la Juventus e Cristiano Ronaldo, il colpo che può infiammare il calciomercato. I bianconeri preparano l’assalto, il portoghese può arrivare per 100-120 milioni di euro mentre per l’ingaggio si parla di 30 milioni a stagione per 4 anni. Durante la trasmissione Balalaika ecco il pensiero del ct della Nazionale Roberto Mancini: “può rappresentare un colpo molto importante per tutto ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - tifosi bianconeri in delirio : “stasera tutti a Caselle” [FOTO] : Cristiano Ronaldo-Juventus, non è una pazzia estiva. Il calciatore portoghese è una possibilità concreta di mercato dei bianconeri. Secondo alcune voci il Real Madrid avrebbe accettato l’offerta di 100 milioni della Juventus, i bianconeri avrebbero proposto al portoghese un contratto di 4 anni a 30 milioni di euro a stagione. Ed i tifosi della Juventus sono scatenati, i social sono stati presi d’assalto, tra chi ci crede veramente e chi invece ...

Cosa si sa finora del possibile passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus : La voce sarebbe partita dall’Italia e confermata dai quotidiani spagnoli: il presidente del Real Madrid Florentino Perez avrebbe accettato un’offerta da 100 milioni di euro per Cristiano Ronaldo che il prossimo anno potrebbe giocare nella Juventus. I rumors sono prima apparsi sul quotidiano As, poi dal Marca dà qualche dettaglio in più e dice di affare vicino. Da un lato i quotidiani spagnoli ...

Da Madrid ok alla cessione di CR7Ronaldo-Juventus - la svolta Ecco i numeri del colpo bianconero : Il Real Madrid accetterà 100 milioni dalla Juventus per il cartellino di Cristiano Ronaldo. Anche se esiste una clausola da 1.000 milioni di euro, infatti... Segui su affaritaliani.it

Cristiano Ronaldo - il “giallo” della clausola e la pazza idea Juventus : è davvero un affare possibile? : Cristiano Ronaldo alle prese con scelte difficili che condizioneranno inevitabilmente il proseguo della sua carriera Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè. Nel bene o nel male, di calciomercato o di prodezze, gira e volta Cristiano Ronaldo è sempre sulle prime pagine dei giornali. Dopo la vittoria dell’ennesima Champions League della sua carriera, il fenomeno portoghese ha fatto capire di voler lasciare il Real Madrid, da lì ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Calciomercato - CR7 vuole i bianconeri : la richiesta del Real Madrid : La Juventus pensa a Cristiano Ronaldo: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 13:10:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus è il colpo del secolo : decise le cessioni per ‘finanziare’ il colpaccio - operazione totale da quasi 500 milioni! [CIFRE e DETTAGLI] : Non è più un sogno o forse non lo è mai stato. Su CalcioWeb ve ne abbiamo parlato già da una settimana, nella giornata di oggi dalla Spagna sono arrivate conferme: la Juventus è su Cristiano Ronaldo! Non si tratta di una follia estiva, il club bianconero sta lavorando al colpo di mercato del secolo ed al momento è in vantaggio su Psg e Manchester United ed adesso vi spieghiamo il motivo. Il fenomeno portoghese ha già indossato la maglia ...

Juventus - niente Godin : arriva “l’annuncio” della permanenza all’Atletico : Godin non andrà alla Juventus, nonostante i bianconeri siano in forte pressing sul difensore dell’Uruguay “Dopo la firma, ho chiamato Godin, mi ha parlato del club, e mi ha spinto a sposare la causa dell’Atletico: da lui ho imparato a giocare con e per la squadra, non abbandonare mai il compagno in difficoltà”. Sono le parole rilasciate da Griezmann in merito alla sua scelta di restare a Madrid. Tali dichiarazioni, fanno capire ...

Polveriera Juventus - i tifosi contro la società : scritte shock - la situazione è delicatissima : Polveriera Juventus in vista dell’inizio della nuova stagione. La dirigenza si sta muovendo con l’obiettivo di costruire una squadra molto importante per la prossima stagione con l’intenzione di preparare l’assalto alla Champions League ma adesso deve fare i conti con una situazione delicatissima in vista dell’inizio del campionato. I tifosi sono furiosi con la dirigenza, nelle ultime ore frasi pesantissime. ...

"17 anni di amici - lacrime - vittorie - delusioni. Porterò tutto con me". Buffon saluta la sua Juventus : Ultimo giorno alla Juventus per Gigi Buffon. Il contratto scade il 30 giugno e il quarantenne portiere celebre la fine ufficiale del suo lunghissimo ciclo bianconero con una miscellanea di foto sui social. "17 anni in bianconero che ci concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità, tante, tantissime emozioni, non dimenticherò mai nulla. ...

Gigi Buffon - addio alla Juventus/ Il saluto nel giorno della scadenza del contratto : ora il Psg? : Gigi Buffon, addio alla Juventus: il saluto di Buffon ai bianconeri sui social network nel giorno della scadenza del contratto. Ora il Psg nel futuro di Gigi?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Buffon - ultimo giorno alla Juventus : “17 anni di passione”. Portiere ad un passo del PSG [GALLERY] : 1/26 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Juventus - maxi offerta del Chelsea : 100 milioni per Higuain e Rugani : offerta DEL Chelsea- Secondo quanto riportato dai colleghi del “Corriere della Sera”, il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 100 milioni di euro per Higuain e Rugani. SARRI FA LA SPESA IN ITALIA Maurizio Sarri sarebbe pronto a puntare l’indice su Daniele Rugani, suo pupillo fin dai tempi dell’Empoli. […] L'articolo Juventus, maxi offerta del Chelsea: 100 milioni per ...