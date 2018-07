Juventus | dalla Spagna | accordo raggiunto con il Real Madrid per CR7

Dalla Spagna - Juventus-Cristiano Ronaldo si fa : il Real ha detto sì : JUVENTUS- CRISTIANO Ronaldo- Clamorosa indiscrezione trapelata Dalla Spagna. Secondo quanto riportato da “Marca” e da “La Sexta”, il Real Madrid avrebbe detto sì all’offerta bianconera per CR7. Un sì definitivo, Florentino Perez avrebbe accettato la volontà di CR7 di lasciare Madrid. OFFERTA DA 100 MILIONI Come riporta “La Sexta”, il Real Madrid Madrid avrebbe accettato […] L'articolo Dalla Spagna, ...

Juventus - clamoroso dalla Spagna : Cr7 ha detto sì. Follia Agnelli : 30 milioni a stagione : CR7 HA detto Sì- Secondo quanto riportato da “Marca” e come evidenziato anche da “A Bola”, la Juventus sembrerebbe fare realmente sul serio per Cristiano Ronaldo. La prima pagina di “Marca” non ammette repliche: “La Juve fa sul serio per Cristiano Ronaldo”. All’interno del quotidiano si spiega la strategia della Juventus: 30 milioni a stagione […] L'articolo Juventus, clamoroso dalla ...

Bomba dalla Spagna : “la Juventus su Ronaldo : offerti 120 milioni - trattativa avviata” : Marca, il principale giornale spagnolo, oggi ha questo titolo in primissima pagina: “La Juventus fa sul serio per Cristiano Ronaldo“. “Il club campione d’Italia ha avviato la trattativa, offerti 4 anni di contratto e 120 milioni di euro al Real da subito, si tratta con CR7″, aggiunge il giornale. Ronaldo, inoltre, avrebbe garantito alla Juventus che ci potrà essere dal Real Madrid un sconto sulla sua clausola ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 3 luglio in DIRETTA : bomba dalla Spagna - Ronaldo alla Juventus? : Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 3 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato – La clamorosa indiscrezione dalla Spagna : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo - c’è già la prima offerta : Cristiano Ronaldo alla Juventus: dalla Spagna i clamorosi dettagli dell’operazione, c’è già l’offerta della società bianconera-- Cristiano Ronaldo è l’uomo più desiderato del momento, dalle donne sì, ma soprattutto dalle squadre di calcio che lo vorrebbero con sè dopo che ha fatto intendere di voler cambiare team, al termine della finale di Champions League. Il calciatore portoghese sembra quindi pronto a dire addio al Real Madrid e, ...

Calciomercato Udinese - preso Mandragora dalla Juventus : Rinforzo importante per l'Udinese, che si regala Rolando Mandragora per il suo centrocampo. La società bianconera ha chiuso per l'arrivo del calciatore classe 1997, autore di una bellissima stagione ...

Calciomercato Juventus – Rugani e Benatia in uscita - occhi su Godin : il futuro passa dalla difesa : Calciomercato Juventus, bianconeri molto attivi in difesa: Rugani e Benatia potrebbero dire addio, nel mirino il possibile acquisto di Diego Godin dell’Atletico Madrid Il Calciomercato della Juventus entra nel vivo. Dopo aver sistemato il centrocampo con l’arrivo di Emre Can e dato che in attacco non c’è nulla da sistemare, i bianconeri si sono concentrati sul reparto difensivo. Via Asamoah, dentro Spinazzola come prima mossa. ...

Marchisio via dalla Juventus? / Il centrale : voglio restare ma dipende dalla società - vedremo a luglio : Claudio Marchisio via dalla Juventus? Il centrale afferma: "voglio restare bianconero". La palla ora al club di Vinovo: si deciderà a luglio il futuro del Principino. (Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:06:00 GMT)

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : cash + due contropartite dal Barcellona per Pjanic [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul mercato in vista della prossima stagione, l’obiettivo del club bianconero è costruire una squadra in lotta anche per la Champions League, nelle ultime ore mosse in entrata. Ma non è tutto arrivano importanti novità anche dalla Spagna, una bomba clamorosa che conferma l’assalto del Barcellona a Miralem Pjanic, due contropartite per abbassare le pretese bianconere di 80 ...

Cancelo alla Juventus/ Trattativa ad un passo dalla chiusura - al Valencia 38 milioni di euro : La Juventus è ad un passo dall'acquisto di Cancelo, esterno portoghese attualmente in forza al Valencia. alla compagine spagnola offerti 38 milioni di euro(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 11:21:00 GMT)

Juventus - dalla Spagna : Cancelo ad un passo. Il Valencia abbassa le pretese : Cancelo ORMAI AD UN PASSO- Tutto pronto per il passaggio di Joao Cancelo alla Juventus. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Superdeporte“, la società bianconera sarebbe ormai ad un passo dal terzino portoghese. ARRIVA IL SI’ DEL Valencia Dopo il sì del giocatore, pronto a sposare totalmente il progetto bianconero, anche il Valencia sarebbe pronto […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: Cancelo ad un ...

In campo il Belgio : Démbele e Tielemans osservati speciali dalla Juventus : TORINO - Prima alternativa a Milinkovic , nella lista degli acquisti bianconera, è Paul Pogba . Ma in realtà, per il nuovo centrocampo, le soluzioni non mancano. Tra i papabili, anche due nazionali ...

Golovin alla Juventus/ Ultime notizie dalla Spagna : anche l'Arsenal sul giocatore : Golovin alla Juventus, il russo ci spera: la Serie A è un bel campionato, l'interesse mi onora. Dichiarazioni interessanti al termine di Russia Arabia Saudita ai Mondiali(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:44:00 GMT)

Juventus - stretta finale per Cancelo : 40 milioni dalla cessione di Rugani : stretta finale PER Cancelo- La Juventus si prepara a mettere le mani su Joao Cancelo. Il terzino portoghese sarebbe ormai ad un passo dai bianconeri. Beppe Marotta sarebbe pronto ad accontentare le pretese del Valencia. 40 milioni la richiesta, la Juventus proverà ad avvicinarsi alla cifra imposta dal club spagnolo inserendo nella trattativa alcuni bonus. […] L'articolo Juventus, stretta finale per Cancelo: 40 milioni dalla cessione di ...