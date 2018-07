Juventus-Cristiano Ronaldo | il Real Madrid ha già individuato il super sostituto

Calciomercato Juventus - conti alla mano : Cristiano Ronaldo è possibile? : Questa è l'unica notizia certa come riporta Sky Sport. Un eventuale arrivo del portoghese a Torino costerebbe alle casse bianconere, tra cartellino e stipendio, circa 400 milioni di euro. Una cifra ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : come giocherebbero i bianconeri? Dream Team d’attacco con Dybala e Douglas Costa : Cristiano Ronaldo è la grande suggestione in casa di Juventus, la bomba di mercato lanciata da un paio di giorni che sta sconquassando il calciomercato e che potrebbe davvero stravolgere i livelli internazionali. Il fenomeno lusitano, uscito dai Mondiali agli ottavi di finale, è in procinto di lasciare il Real Madrid dove non sembra più avere stimoli e la società bianconera si è fiondata sull’icona del football, uno dei volti sportivi più ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Ecco il parere del ct azzurro Mancini : Roberto Mancini, ct dell’Italia, è stato interpellato in merito al possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, affare che ha acceso il mercato “Sarebbe una cosa molto importante per il campionato italiano. Potrebbe essere l’inizio per tornare ai fasti di 15 anni fa quando tutti i campioni giocavano in Serie A”. Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ai microfoni del programma ‘Balalaika-Verso la ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Ecco come cambierebbe l’11 bianconero con CR7 : una squadra pazzesca! : Cristiano Ronaldo alla Juventus, un affare che sta facendo sognare i tifosi bianconeri in queste caldissime ore di calciomercato Quella di Cristiano Ronaldo alla Juventus è di certo la trattativa che sta accendendo il calciomercato estivo. In tutta Europa non si fa che parlare del possibile arrivo di CR7 alla corte di Massimiliano Allegri, un arrivo che rivoluzionerebbe l’11 bianconero. Sì perchè, sommato agli altri arrivi di ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - i giornali spagnoli parlano chiaro : l’operazione si può chiudere [GALLERY] : Le prime pagine dei principali quotidiani spagnoli si concentrano sul possibile trasferimento di Ronaldo alla Juventus, un’operazione che secondo i media iberici si può chiudere Cristiano Ronaldo alla Juventus, ne parlano tutti. La notizia, deflagrata nella mattinata di ieri, ha scombussolato l’intero mercato internazionale, spingendo i media di tutto il mondo ad interessarsi a questa trattativa. In particolare quelli spagnoli, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - il dettaglio clamoroso : la 'scrittura privata con Florentino Perez' : Una scrittura privata tra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez può spingere il portoghese verso la Juventus . I giornali italiani parlano di 'Mandrakata' e 'Sogno d'estate' e di sicuro per ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus per 100 milioni/ Ultime notizie : operazione da 400 kilos - quanto il fatturato : Cristiano Ronaldo alla Juventus per 100 milioni, in Spagna sicuri: affare fatto, ma occhio alla postilla "rivale diretta". La Vecchia Signora è data vicinissima alla stella Merengues(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:17:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Juventus - bookmakers scatenati : le quote parlano chiaro… : Cristiano Ronaldo-Juventus, una querelle destinata a far molto parlare nelle prossime ore di questo caldo calciomercato estivo La portata della notizia è enorme, abbastanza da smuovere anche i bookmaker. Che però, sul pressing della Juventus per Cristiano Ronaldo, procedono cauti, in attesa di ulteriori conferme. Le indiscrezioni riportate da Marca, secondo cui la Juve è pronta a sborsare 120 milioni per quattro anni di contratto, portano ...

Cristiano Ronaldo a un passo dalla Juventus : TORINO - Cristiano Ronaldo è a un passo dalla Juventus . La suggestione nelle ultime ore si è trasformata in ipotesi concreta. Salvo clamorosi colpi di scena, che nel mercato non vanno esclusi fino ...

Cristiano Ronaldo Juventus - news Spagna e Portogallo : rassegna stampa : LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI SPORTIVI SPAGNOLI E PORTOGHESI SULLA TRATTATIVA CR7 - Cristiano Ronaldo Juventus / La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani spagnoli e portoghesi in merito alla trattativa Cristiano Ronaldo-Juventus...

Cristiano Ronaldo-Juventus - Mancini : "Sarebbe una cosa importante per il calcio italiano" : Il ct azzurro commenta l'affare del momento e rivela: "Credo che l'Italia avrebbe fatto una bella figura al Mondiale. Balotelli? Può tornare in serie A"

Cristiano Ronaldo - per la Juventus sogno d'estate e affare da 400 milioni : La parola chiave è sostenibilità. La Juventus sta cercando di capire se ci sono le condizioni per vestire di bianconero Ronaldo. Più che una trattativa, una «suggestione», per usare le parole di Beppe ...