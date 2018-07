Juventus | colpo di scena | Cr7 ha già svolto le visite mediche a Monaco

Da Madrid ok alla cessione di CR7Ronaldo-Juventus - la svolta Ecco i numeri del colpo bianconero : Il Real Madrid accetterà 100 milioni dalla Juventus per il cartellino di Cristiano Ronaldo. Anche se esiste una clausola da 1.000 milioni di euro, infatti... Segui su affaritaliani.it

Cristiano Ronaldo alla Juventus - da follia a possibile colpo. I media spagnoli : “Andrà a Torino per 100 milioni di euro” : Quella che sembrava una semplice suggestione da estate di calciomercato, potrebbe diventare realtà: Cristiano Ronaldo alla Juventus. Dalla Spagna le conferme si rincorrono, dopo la prima indiscrezione lanciata da Marca in copertina. Ora a rilanciare la notizia di un’operazione già in dirittura d’arrivo e un altro quotidiano iberico, As, secondo cui il Real Madrid avrebbe accettato un’offerta da 100 milioni di euro del club bianconero ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus è il colpo del secolo : decise le cessioni per ‘finanziare’ il colpaccio - operazione totale da quasi 500 milioni! [CIFRE e DETTAGLI] : Non è più un sogno o forse non lo è mai stato. Su CalcioWeb ve ne abbiamo parlato già da una settimana, nella giornata di oggi dalla Spagna sono arrivate conferme: la Juventus è su Cristiano Ronaldo! Non si tratta di una follia estiva, il club bianconero sta lavorando al colpo di mercato del secolo ed al momento è in vantaggio su Psg e Manchester United ed adesso vi spieghiamo il motivo. Il fenomeno portoghese ha già indossato la maglia ...

Cabrini : “Cristiano Ronaldo alla Juventus sarebbe un grande colpo mediatico” : Cabrini a tutto campo. Sulla suggestione Cristiano Ronaldo alla Juve. “sarebbe un grande colpo mediatico –ha affermato Cabrini-. Sicuramente per la Juve significherebbe anche un incremento di introiti a livello di sponsorizzazioni. Avere in squadra C. Ronaldo comporta una grande spesa per il suo ingaggio, ma questi soldi poi ti rientrano. Quando si va ad acquistare un giocatore così, conosciuto in tutto il mondo, si ha un tornaconto a ...

Juventus - ufficiale il colpo Cancelo : al Valencia 40 - 4 milioni di euro : TORINO - 'Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con la Juventus per il passaggio del laterale Joao Cancelo al club italiano. Il Valencia vuole augurare le migliori fortune al portoghese nella nuova ...

Juventus : De Ligt più Godin. Marotta lavora al doppio colpo : un big e un talento : TORINO - Inseriti i primi tasselli , Caldara , Spinazzola , Emre Can , Perin e Cancelo , , la Juventus entra nella fase due delle trattative, quella più imprevedibile e scoppiettante. Gli addetti ai ...

Juventus - ufficiale il colpo Emre Can : 'Questo è uno dei giorni più belli della mia vita' : Nella mattinata del 21 giugno, intorno alle 10, Emre Can è sbarcato a Torino. Il tedesco ha poi lasciato l'aeroporto di Caselle per recarsi al JMedical per sostenere le visite di rito con il club bianconero. Una volta giunto di fronte al centro medico adiacente all'Allianz Stadium, Emre Can ha trovato un centinaio di tifosi [VIDEO]che lo attendevano ed è stato molto disponibile con i suoi nuovi supporters fermandosi per le foto e gli autografi. ...

Calciomercato Juventus - Emre Can altro colpo a zero : la top 11 degli acquisti 'in saldo' : Emre Can alla Juve, ora è ufficiale. Visite e firma, e altro colpaccio bianconero arrivato in saldo, anzi, a zero. Fine del contratto. Come fu per Pirlo, Khedira, Pogba , poi rivenduto allo stesso ...

Juventus - ufficiale il colpo Emre Can : 'Questo è uno dei giorni più belli della mia vita' : Nella mattinata del 21 giugno, intorno alle 10, Emre Can è sbarcato a Torino. Il tedesco ha poi lasciato l'aeroporto di Caselle per recarsi al JMedical per sostenere le visite di rito con il club bianconero. Una volta giunto di fronte al centro medico adiacente all'Allianz Stadium, Emre Can ha trovato un centinaio di tifosi che lo attendevano ed è stato molto disponibile con i suoi nuovi supporters fermandosi per le foto e gli autografi. L'ormai ...

Calciomercato Juventus - Joao Cancelo : colpo bianconero : Come scrive oggi in edicola il 'Corriere dello Sport', è 'tutto fatto' per l'acquisto del terzino portoghese, che costerà al club bianconero 38 milioni di euro. L'affare è stato definito nella ...

Juventus - affondo Milinkovic-Savic : cessione Pjanic per finanziare il colpo? : affondo Milinkovic-Savic- La Juventus è pronta all’affondo per Milinkoivc-Savic. Un colpo ad effetto che potrebbe essere finanziato dalla cessione di Rugani e Benatia, o dal potenziale addio di Pjanic. Come evidenziato dai media spagnoli, Pjanic sarebbe un chiaro obiettivo del centrocampo blaugrana. 70-80 milioni la valutazione del giocatore da parte della Juventus. Il Barcellona potrebbe […] L'articolo Juventus, affondo ...

Calciomercato Juventus - colpo di scena : ecco il terzino destro per Massimiliano Allegri : colpo di scena in casa Juventus nelle ultime ore, scelto il nuovo terzino destro. Sembrava fatta per Darmian ma nelle ultime ore la trattativa si è complicata tremendamente, il club bianconero aveva l’ok da parte del calciatore mentre mancava quello con il Manchester United, nelle ultime ore il club inglese ha alzato le richieste economiche, i 15 milioni di euro non bastano più per questo la trattativa rischia di saltare definitivamente. ...

Calciomercato Juventus - occhi in Germania-Messico : si tenta il colpo : Calciomercato Juventus – La Juventus sta programmando al meglio la prossima stagione, un reparto che ha bisogno di innesti è sicuramente la difesa. Novità sul fronte terzini, si prova a riaprire la pista Darmian mentre è ancora ferma la trattativa per Cancelo, nelle ultime ore novità sul fronte centrali. Si sta seguendo con grande attenzione la gara dei Mondiali in Russia tra Germania e Messico, occhi su Jérôme Boateng, calciatore in ...

Calciomercato Juventus - Luciano Moggi annuncia un doppio clamoroso colpo in entrata : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio, il club bianconero ha intenzione di regalare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra sempre più forte per tentare anche l’assalto alla Champions League, nelle ultime ore importanti mosse. Le bombe vengono sganciate direttamente dall’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, ecco le dichiarazioni a 7 Gold: “Per Cancelo la situazione è questa: lui vuole la Juve e la Juve ...